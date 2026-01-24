El escándalo del WandaGate volvió a sacudir al mundo del espectáculo con un giro inesperado. Esta vez, la polémica estalló tras la filtración de una imagen íntima que Mauro Icardi le habría enviado a su exesposa, Wanda Nara, reavivando viejas tensiones y poniendo nuevamente a la expareja bajo la lupa pública.

La información fue difundida por la panelista Yanina Latorre, quien a través de sus historias de Instagram sorprendió a sus seguidores al mostrar la postal y pedir su opinión: “Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”. La imagen, que muestra a Icardi y Nara abrazados y con copas de champagne en mano, retrata un momento romántico y cargado de simbolismo del pasado, despertando todo tipo de interpretaciones entre los usuarios de redes.

Minutos después, Latorre profundizó en la interna de la expareja, revelando detalles de un intercambio privado con Wanda. Según la panelista, Nara tendría la capacidad de “hundir” a Icardi, pero prefiere mantenerse en silencio para no ser provocada por los años de conflictos pasados. Estas declaraciones intensificaron la polémica y reavivaron especulaciones sobre los verdaderos sentimientos y motivaciones de Icardi.

En este marco, los ojos de la opinión pública también se posaron sobre la China Suárez, actual pareja del futbolista. El envío de una fotografía que remite a la intimidad de otra etapa de su vida generó un fuerte revuelo, y las redes sociales estallaron con preguntas sobre cómo este gesto podría haber afectado la dinámica de la relación actual.

La filtración de la imagen y los mensajes vinculados demuestran que el WandaGate sigue siendo un tema de interés mediático, combinando nostalgia, conflicto y tensiones amorosas que mantienen a la sociedad pendiente de cada nuevo capítulo.