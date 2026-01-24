En el marco de su agenda oficial en Madrid, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se reunió con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, para analizar oportunidades de inversión y fortalecer la inserción de la provincia en los mercados europeos. El encuentro se desarrolló en la residencia diplomática y marcó un paso clave en la promoción de la matriz productiva sanjuanina.

Durante la reunión, ambos líderes evaluaron los sectores estratégicos de la provincia, incluyendo minería, agroindustria, vitivinicultura, olivicultura, turismo, infraestructura y economía del conocimiento, con el objetivo de atraer capitales europeos y potenciar exportaciones locales. Se destacaron las oportunidades de desarrollo turístico, con España como referente mundial, y el potencial de la provincia en la producción minera y su cadena de proveedores.

Además, se abordaron proyectos de infraestructura ferroviaria y tecnológica, con el fin de abrir nuevos canales de financiamiento y asistencia técnica que impulsen el crecimiento económico de San Juan. La reunión busca consolidar la cooperación bilateral y posicionar al gobierno provincial como un interlocutor activo frente a inversores extranjeros.

Esta misión se da en el marco de la participación de San Juan en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una de las muestras más importantes del sector a nivel global. La comitiva provincial, que incluye al ministro de Turismo, Deporte y Cultura, Guido Romero, contó con el respaldo técnico y financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y fue invitada por el secretario nacional de Turismo, Daniel Scioli.

Durante FITUR, Orrego inauguró el stand argentino y promovió a San Juan como un destino de excelencia para turismo receptivo, resaltando atractivos como el Parque Ischigualasto y el turismo astronómico en Barreal, gracias a la calidad de sus cielos.

En paralelo, se realizaron reuniones con operadores privados de alto nivel, como HBX Group, líder mundial en plazas hoteleras, y los organizadores de Expolagos, quienes invitaron a San Juan a participar en ferias binacionales. También hubo diálogo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con la meta de mejorar la conectividad aérea y posicionar a la provincia como sede estratégica del turismo de eventos y convenciones (sector MICE).

Estas gestiones buscan diversificar los ingresos de la provincia, atraer inversiones y consolidar a San Juan como un destino competitivo y moderno, tanto en turismo como en desarrollo productivo y económico.