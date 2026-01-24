Unión sueña con la final. El equipo de Villa Krause, Unión, buscará este sábado por la tarde dar un paso más hacia la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. El conjunto sanjuanino se medirá ante FADEP, en Russell, con la ventaja de 2-1 conseguida en el partido de ida y la ilusión de asegurar su lugar en la definición regional.

Unión viajó este viernes a Mendoza y concentró para el partido.

El encuentro comenzará a las 18 y contará con el arbitraje de Marcos Liuzzi, de la Liga de Ayacucho, quien estará acompañado por Gonzalo López y Juan Alberto Giardini como asistentes, y Roberto Acevedo como cuarto árbitro.

Publicidad

El vencedor de esta serie se acercará a tan solo dos partidos de lograr el ascenso y esperará en la final regional al ganador del duelo entre Estudiantes de San Luis y Huracán de San Rafael, que se jugará este domingo desde las 19 horas.

Con la motivación a tope y la ventaja de localía en la serie, Unión afronta el partido con la esperanza de dar otro paso firme hacia el sueño del ascenso.