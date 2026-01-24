La Dirección de Vialidad Nacional de San Juan informó este sábado por la mañana sobre las condiciones críticas en la Ruta Nacional 40, debido a las intensas lluvias que afectan la región.

El ente comunicó que los sectores más comprometidos son la zona norte, en Villicum y Matagusanos, donde se registran badenes con arrastre de agua, y el tramo entre Matagusanos y Talacasto, con badenes de escasa circulación de agua.

El personal de Vialidad Nacional, compuesto por más de 20 operarios técnicos e ingenieros, trabaja en el lugar con cargadoras, motoniveladoras, camiones, retroexcavadoras y otros equipos para garantizar el tránsito seguro y fluido en la ruta que conecta San Juan con Jáchal.

Las autoridades solicitan a quienes circulan por la zona moderación en la velocidad para evitar accidentes y proteger al personal que se encuentra trabajando. Además, colaboran en el operativo efectivos de la Policía de San Juan y de Gendarmería Nacional.

Recomendaciones:

Evitar circular de noche por estos tramos, ya que la oscuridad dificulta visualizar crecidas repentinas de agua.

Extremar las medidas de precaución y, si es posible, suspender desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Respetar siempre las indicaciones del personal en el lugar y mantener la calma mientras se realizan los trabajos de despeje.

Vialidad Nacional continuará con las tareas hasta normalizar la transitabilidad y asegura que los operativos seguirán hasta que las rutas estén completamente seguras.