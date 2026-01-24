Provinciales > Atentos
Gobierno provincial confirma que el Paso de Agua Negra está habilitado
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, comunicó este 24 de enero de 2026 las condiciones del Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150. El ente destacó que se encuentra habilitado.
Según el informe oficial, el paso se encuentra habilitado para circular entre las 09 y las 17. Además, que se recomienda a los conductores mantener las luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el trayecto.
El personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de mantenimiento en la ruta, por lo que se solicita a quienes transitan por el lugar prudencia y respeto a las indicaciones del personal a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios.
El Gobierno provincial insta a los viajeros a planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta el horario de habilitación y las condiciones de la vía, para evitar inconvenientes durante el tránsito fronterizo.
Teléfonos de utilidad
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
Lunes a viernes de 9 a 18 horas
TEL: 0800-222-6272
0800-333-0073
Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales
TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso
TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.
Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]
Horario de Atención de 09 a 17hs.
Gendarmería Nacional Argentina
- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002
- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473
Dirección Nacional de Vialidad
TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]
Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón
Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107
Para llamar desde Argentina a Chile:
A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.