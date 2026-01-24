El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, comunicó este 24 de enero de 2026 las condiciones del Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150. El ente destacó que se encuentra habilitado.

Según el informe oficial, el paso se encuentra habilitado para circular entre las 09 y las 17. Además, que se recomienda a los conductores mantener las luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el trayecto.

El personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de mantenimiento en la ruta, por lo que se solicita a quienes transitan por el lugar prudencia y respeto a las indicaciones del personal a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios.

El Gobierno provincial insta a los viajeros a planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta el horario de habilitación y las condiciones de la vía, para evitar inconvenientes durante el tránsito fronterizo.

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

TEL: 0800-222-6272

0800-333-0073

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.

Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]

Horario de Atención de 09 a 17hs.

Gendarmería Nacional Argentina

- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107

Para llamar desde Argentina a Chile:

A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.