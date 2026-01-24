La Dirección Provincial de Vialidad informó que, debido a las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, se encuentran realizando un relevamiento permanente del estado de las rutas y caminos.

La Dirección de Vialidad alerta sobre sectores afectados y solicita extremar precauciones.

El objetivo de los operativos es garantizar la seguridad vial y coordinar los trabajos necesarios para restablecer la transitabilidad en los sectores afectados. Para ello, se cuenta con personal y maquinaria desplegados en los tramos comprometidos.

Según un informe oficia, en Iglesia, la RP 430 (Angualasto – Parque Nacional San Guillermo) es transitable con precaución. En Valle Fértil, el camino a Sierras de Elizondo está intransitable, mientras que los accesos a Sierras de Chávez y Riveros son transitables con precaución. La RP 529 – Circuito Ischigualasto continúa cerrada. En el eje Rivadavia – Zonda, la RP 12 desde Puente Blanco hasta calle Las Moras sigue intransitable por trabajos de despeje.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad recomiendan a los conductores extremar las precauciones, circular con velocidad moderada y respetar las indicaciones del personal que trabaja en ruta. La información se actualizará a medida que se reciban nuevos reportes sobre las condiciones de tránsito.

El estado actual de las rutas y caminos es el siguiente:

Departamento Iglesia: la RP 430, en el tramo Angualasto – Parque Nacional San Guillermo, se encuentra transitable con precaución, con equipos trabajando en el lugar.

Valle Fértil: el camino a Sierras de Elizondo permanece intransitable por material de arrastre y socavones; en tanto, los caminos a Sierras de Chávez y Sierras de Riveros son transitables con precaución, con equipos operando en la zona. La RP 529 – Circuito Ischigualasto continúa intransitable.

Eje Rivadavia – Zonda: se realizan tareas de despeje de material sobre la RP 12, a la altura del Jardín de los Poetas, desde Puente Blanco hasta calle Las Moras, tramo que permanece intransitable.