La presencia de un puma en las bardas del lago Ezequiel Ramos Mejía, en la localidad de Picún Leufú, Neuquén, generó alarma entre vecinos y visitantes que suelen concurrir al lugar para pasar la tarde. El animal fue visto este jueves en el sector conocido como la bajada de “La Peta”, un área muy frecuentada por familias, especialmente en días de altas temperaturas.

El hallazgo fue realizado por Sebastián Fernández, quien estaba en el lago junto a su hija, su sobrino y su madre. Al alejarse brevemente del grupo, Fernández advirtió un movimiento extraño cerca de una bajada de agua al pie de un acantilado. Al acercarse con precaución, confirmó que se trataba de un puma, que permanecía quieto y sin mostrar signos de agresividad.

El vecino decidió filmar al felino junto a un conocido y difundió las imágenes en redes sociales para alertar a la población sobre el riesgo. “El objetivo fue avisar a la gente, porque muchos vienen con chicos y por desconocimiento alguien podría acercarse. Nunca se sabe si el animal está herido o cómo puede reaccionar”, explicó Fernández al diario LM Neuquén.

Según relató, no es habitual ver pumas en la zona del lago, por lo que se presume que el ejemplar fue desplazado de su hábitat natural. Otros vecinos comentaron haberlo visto días atrás, y los rastros en el lugar indican que lleva varios días en la zona, aumentando así la posibilidad de encuentros con personas.

Fernández aclaró que no realizó una denuncia formal ni avisó a la Dirección de Fauna, por desconocer el procedimiento. No obstante, pidió a las autoridades provinciales que intervengan para evaluar el estado del puma y, de ser necesario, trasladarlo a un área segura, protegiendo tanto al animal como a la comunidad.