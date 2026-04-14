La investigación por la muerte de Ángel, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, sumó en las últimas horas testimonios clave que revelan antecedentes de violencia en su entorno familiar y complican la situación judicial de su madre y su padrastro, principales sospechosos del caso.

De acuerdo con las nuevas declaraciones incorporadas al expediente, el padrastro del menor habría tenido un historial de agresiones contra niños en relaciones anteriores. Exparejas denunciaron episodios reiterados de golpes, encierros y violencia psicológica ejercida sobre menores mientras convivían con él.

Pero las acusaciones no recaen únicamente sobre el hombre. Testimonios recientes también ubican a la madre del niño en situaciones de extrema violencia contra otros hijos. Un familiar aseguró que la mujer protagonizó agresiones graves contra un menor en episodios ocurridos años atrás en otra provincia.

Estos antecedentes se suman a las pruebas médicas y peritajes que ya forman parte de la causa, donde se detectaron lesiones compatibles con maltrato previo en el cuerpo del niño. La fiscalía evalúa estos elementos para avanzar en la imputación por homicidio agravado contra ambos detenidos.

En paralelo, la Justicia intenta reconstruir las horas previas a la muerte del menor, quien ingresó al hospital con un cuadro crítico y signos de traumatismo. La hipótesis principal apunta a un contexto sostenido de violencia intrafamiliar.

El caso generó conmoción a nivel nacional y reavivó el debate sobre los mecanismos de protección de la niñez, especialmente en situaciones donde existían denuncias o advertencias previas sobre posibles malos tratos. Mientras avanza la investigación, se espera que en las próximas horas se formalicen las acusaciones y se definan las responsabilidades penales.