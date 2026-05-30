El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia por cantidad de selecciones y sedes, sino también el más avanzado desde el punto de vista tecnológico. La FIFA prepara una batería de innovaciones que modificarán la manera de arbitrar los partidos, analizar el juego y vivir la experiencia dentro y fuera de los estadios.

Una de las principales novedades será la incorporación de la pelota inteligente TRIONDA, un balón equipado con sensores de movimiento capaces de enviar información en tiempo real al sistema de videoarbitraje. Esta tecnología permitirá detectar contactos con mayor precisión y mejorar la identificación de jugadas finas, especialmente en situaciones de fuera de juego.

El sistema de offside semiautomatizado también dará un nuevo salto. La combinación entre el chip de la pelota, cámaras de seguimiento corporal y modelos tridimensionales permitirá reconstruir cada acción con un nivel de detalle superior al utilizado en torneos anteriores. Según FIFA, esto busca reducir tiempos de revisión y minimizar errores humanos.

Otra de las herramientas que debutará será el uso de avatares 3D generados mediante escaneos digitales de los futbolistas. Estos modelos permitirán representar con mayor claridad las posiciones corporales durante las revisiones del VAR, facilitando tanto el trabajo arbitral como la comprensión de las decisiones por parte de los espectadores.

La inteligencia artificial también tendrá un rol central a través de Football AI Pro, un asistente desarrollado para las 48 selecciones participantes. El sistema podrá analizar millones de datos y ofrecer informes en formato de texto, video, gráficos y visualizaciones tridimensionales para ayudar a los cuerpos técnicos en la preparación y el análisis de los encuentros. Su utilización estará limitada al trabajo previo y posterior a los partidos.

Las transmisiones televisivas también incorporarán novedades. FIFA anunció una evolución de la denominada “Referee View”, la cámara ubicada en el árbitro principal, que utilizará estabilización asistida por inteligencia artificial para ofrecer imágenes más claras y una perspectiva inédita de las acciones dentro del campo.

En paralelo, la experiencia para los hinchas será completamente digital. Las entradas serán exclusivamente móviles y deberán administrarse mediante la aplicación oficial del torneo. Además, los estadios contarán con herramientas de accesibilidad, interpretación en lengua de señas, audiodescripción para personas con discapacidad visual y espacios especialmente diseñados para quienes presenten sensibilidad sensorial.

La seguridad también tendrá un fuerte componente tecnológico. En varias sedes se implementarán sistemas especiales de monitoreo, restricciones para drones y controles aéreos destinados a proteger tanto a los espectadores como a las delegaciones durante el desarrollo de la competencia.

Con estas innovaciones, la FIFA apuesta a transformar el Mundial 2026 en una competencia donde la tecnología y la inteligencia artificial tengan un protagonismo inédito, tanto en la toma de decisiones dentro de la cancha como en la experiencia de millones de fanáticos alrededor del planeta.