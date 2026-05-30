Backrooms, la película que nació de la mente de un youtuber de 20 años

La inquietante imagen de un local de muebles en Wisconsin del año 2002 se convirtió, décadas después, en el motor de una revolución cinematográfica. El universo de Backrooms llega finalmente a los cines de Estados Unidos este viernes de la mano del talentoso Kane Parsons, quien bajo el seudónimo de Kane Pixels cautivó a millones en YouTube.

Al recordar sus primeros acercamientos a esta leyenda de internet nacida en 4chan, el joven director comenta que "En ese momento yo tendría 13 años. No recuerdo exactamente la primera vez que la vi, porque era muy frecuente como meme". Su capacidad para transformar esa nostalgia onírica en algo tangible lo llevó a la cima.

El despegue definitivo ocurrió en 2022 cuando Parsons utilizó el software Blender para crear un cortometraje sobre un niño perdido en estos pasillos amarillos. El video alcanzó 20 millones de visitas en apenas dos semanas y el teléfono del joven no dejó de sonar. Según relata, "Empecé a recibir correos electrónicos de un montón de empresas diferentes".

Sin embargo, con apenas 16 años, la idea de Hollywood le generaba dudas. El realizador explica que "Tenía 16 años... todo era muy nuevo y era muy escéptico sobre lo que podía significar tratar de adaptar esto o relacionarme con 'trajes' de Hollywood". Para él, su creación era "algo que para mí era tan personal".

Tras negociar con dos productoras y el sello A24, el rodaje se concretó en el verano de 2025 con Chiwetel Ejiofor como protagonista. La visión de Parsons fue innegociable, ya que asegura que "No existía ninguna versión de esto que yo estuviera dispuesto a aceptar donde no fuera yo mismo quien dirigiera". Con total honestidad, el joven admite que "Siempre he sido muy tacaño respecto a eso". El filme resultante, que mezcla el estilo de metraje encontrado con cine clásico, "está en directa continuidad con la serie de YouTube".

Con una comunidad de tres millones de suscriptores y más de 215 millones de vistas solo en sus 20 videos de este universo, el impacto cultural es innegable. "Va a ser raro ver cuánto ('Backrooms') ha entrado en la cultura popular... Antes esto era algo más o menos de nicho", reflexiona Parsons. Al ver cómo su obra se une a otros fenómenos como Slender Man o Iron Lung de Markiplier, reconoce que "Este proyecto es obviamente más grande que yo". A pesar del éxito en la pantalla grande, el creador promete que "'Backrooms' no ha terminado".

Mientras explora nuevas historias como The Oldest View, confiesa que "No descartaría hacer otra película. Ni tampoco incluso una serie de televisión. Esa sería mi esperanza personal".