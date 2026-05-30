Así detuvieron a Facundo Leal, extitular de ARSAT, por droga y millones de dólares

Una investigación que comenzó bajo la carátula de "NN s/ Robo" por el presunto robo de equipos tecnológicos de alto valor en la empresa estatal ARSAT terminó con un giro inesperado para Facundo Leal. El ex funcionario, quien presidió la firma entre agosto de 2022 y febrero de 2024, fue detenido tras una serie de 15 allanamientos realizados por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal.

El operativo más importante ocurrió en un departamento de la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio de Palermo, donde los efectivos secuestraron una gran cantidad de dinero y narcóticos.

En ese domicilio porteño hallaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de éxtasis y 14 gramos de cocaína, además de un vapeador con cannabis. También incautaron 15 cucharas para consumo y 15 bolsas tipo ziploc.

El inventario de objetos incluyó cuatro pasaportes, dos notebooks, un iPad, cuatro pendrives, cinco teléfonos celulares y un reloj inteligente. Los investigadores se llevaron además un inhibidor de señal y una valija que contenía cámaras, grabadoras y anteojos.

La suma de efectivo en Palermo fue de 803.754 dólares, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos y 6.258 reales. También encontraron 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y 2.000 chelines tanzanos.

Posteriormente, un registro en la avenida Boulogne Sur Mer al 600, en Mendoza, permitió dar con otros 1.787.600 dólares y un cuaderno con anotaciones. En total, la justicia contabilizó 2.591.354 dólares entre ambas propiedades.

Otros tres operativos en suelo mendocino, realizados en las calles Cerro Las Damas al 636 de Las Heras y Almirante Brown al 1151 de Chacras de Coria, resultaron en el secuestro de un CD, dos discos externos y más documentación. Leal, quien también se desempeñó en la ANAC y presidió el ORSNA hasta finales de febrero de 2026, permanece incomunicado en una alcaidía porteña.

Su último cargo fue designado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo mediante el decreto 390. A pesar de los cargos, el ex directivo todavía se mantenía como empleado de la planta permanente de la empresa de telecomunicaciones al momento de su captura. La causa continúa bajo la órbita del Juzgado Federal número dos de San Isidro.