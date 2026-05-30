Chiqui Tapia y el formato del fútbol argentino: "Hubieran colgado a mi mamá"

El máximo referente del fútbol local, Claudio Tapia, rompió el silencio sobre el polémico esquema de 30 equipos en la Primera División. En una charla que buscó explicar la complejidad del sistema actual, el dirigente repasó la historia de su gestión y cómo el panorama cambió drásticamente desde su llegada a la conducción.

Al respecto, el presidente recordó que "Cuando yo asumo no existía la Superliga. Cuando asumimos crean la Superliga y la Primera División pasa a estar fuera de la AFA. Lo nuestro era el ascenso y las selecciones".

La discusión sobre la falta de descensos es un tema recurrente en las conversaciones de los hinchas, pero el directivo apuntó que esta tendencia no comenzó bajo su mando directo en la casa madre. Según sus palabras, "La primera vez que suspenden los descensos fue en la Superliga, cuando le iban a sacar puntos a Huracán por el Fair Play Financiero y después a San Lorenzo. Ahí se armó un tole tole y suspenden los descensos por primera vez".

Tapia también fue claro al detallar que las decisiones actuales responden a un consenso con los protagonistas del torneo y no a una imposición unilateral. Sobre la estructura de la competencia, el dirigente afirmó que "La Liga Profesional ingresó a la AFA con 28 equipos. Nosotros solamente en un período suspendimos los descensos y fue por pedido de los clubes".

Uno de los momentos más reveladores de su intervención fue cuando citó el temor extremo que sienten los dirigentes ante la posibilidad de perder la categoría, especialmente en el interior. Para ilustrar esta presión social, mencionó una conversación con Mario Leito, titular de Atlético Tucumán, quien fue contundente sobre los riesgos personales del fracaso deportivo. El relato indica que el dirigente le aseguró que "Si a mí me toca descender hubieran colgado a mi mamá en la plaza de Tucumán, a mi abuela o a mí".

Finalmente, la mirada de la conducción nacional se centra en el aspecto financiero más que en el puramente reglamentario. Para cerrar su defensa del modelo y la competitividad de la liga, Tapia sentenció que "A veces muchos no se dan cuenta: el descenso no es deportivo, es económico. No es porque seamos más o menos equipos, sino porque hay una competitividad muy grande".