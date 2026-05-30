El regalo que una actriz porno a Safonov, arquero del PSG, por la Champions

El PSG celebró en Budapest tras vencer al Arsenal cuatro a tres en los penales después de un empate uno a uno. Entre los festejos, la historia de Matvey Safonov tomó protagonismo por una propuesta viral que circuló en la previa. La actriz de cine para adultos Mary Rock, de 30 años, le había enviado un mensaje público al arquero de 27 años antes del duelo clave.

Ella escribió: "¡Hola, Matvey Safonov! Yo, como aficionada del PSG, te deseo suerte y la victoria contra el Arsenal en la final de la Champions League. Y para que el triunfo sea aún más dulce, te prometo tantas noches apasionadas como atajadas hagas en el partido". Además, la modelo de OnlyFans con más de 275.000 seguidores se comprometió a prepararle un desayuno especial si el ex Krasnodar mantenía su valla invicta.

Ante este ofrecimiento, la esposa del futbolista y empresaria de moda, Marina Kondratiuk, decidió recoger el guante y responder con mucha ironía. En sus redes sociales expresó: "Una actriz de cine para adultos le deseó buena suerte a mi marido para la final de la Champions League y le prometió una noche apasionada en cada atajada".

La influencer, que posee su propia marca de ropa y se mudó a París con el deportista, completó su mensaje diciendo: "No tiene ni idea de que, para él, las noches apasionadas significan hacer crucigramas, ver el programa '¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?' e irse a la cama a las 11:30 de la noche, porque, maldita sea, tiene que levantarse temprano al día siguiente para entrenar".

El portero ruso se consolidó en el equipo de Luis Enrique tras llegar por más de 20 millones de dólares en julio de 2024. Durante la temporada disputó 26 encuentros y logró 12 vallas invictas.

Safonov ya era reconocido por atajar cuatro penales seguidos contra Flamengo en la Copa Intercontinental, y ahora suma este hito europeo para el club francés. La complicidad de la pareja, que se comprometió en diciembre de 2023, quedó demostrada ante los ojos del mundo tras el pitazo final en Hungría.