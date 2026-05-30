Momentos de enorme preocupación se vivieron este sábado durante el partido entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy por la Copa Argentina, cuando Lucas Zelarayán sufrió una descompensación en pleno campo de juego y debió recibir asistencia médica de urgencia.

El episodio ocurrió en el segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Según se observó en las imágenes de la transmisión, el mediocampista comenzó a evidenciar signos de desorientación y mareo, situación que alertó rápidamente a compañeros, rivales y al cuerpo técnico.

De acuerdo con la información difundida tras el partido, Zelarayán perdió la estabilidad durante algunos segundos y fue asistido inicialmente por futbolistas que se encontraban cerca de la jugada. Inmediatamente se solicitó el ingreso del cuerpo médico y una ambulancia ingresó al terreno de juego para atender al jugador.

La tensión se apoderó del estadio mientras el volante permanecía recostado sobre el césped. Sin embargo, luego de varios minutos de atención médica, logró recuperarse, ponerse de pie y abandonar el campo caminando por sus propios medios, acompañado por el entrenador Ricardo Zielinski y bajo una ovación de los hinchas presentes.

Horas más tarde, desde el cuerpo médico de Belgrano llevaron tranquilidad al informar que el futbolista sufrió una “desorientación temporal” y que se encontraba fuera de peligro en el vestuario. Los primeros controles realizados descartaron consecuencias de gravedad, aunque continuará siendo evaluado para determinar el origen exacto de la descompensación.

La situación generó gran impacto debido a la importancia de Zelarayán dentro del equipo cordobés. El mediocampista ofensivo, capitán y una de las máximas figuras del Pirata, venía de conquistar recientemente el campeonato argentino con la institución y es considerado una pieza fundamental en el esquema del conjunto celeste.

Aunque el encuentro continuó luego de la atención médica, el episodio dejó en segundo plano el desarrollo deportivo y concentró toda la atención en la evolución del futbolista, cuyo estado de salud se convirtió en la principal preocupación de Belgrano y del fútbol argentino.