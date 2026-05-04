Antonela Roccuzzo volvió a demostrar por qué es un referente de la moda internacional durante su paso por la Fórmula 1. Junto a Lionel Messi y sus tres hijos, la rosarina se hizo presente en el Gran Premio de Miami para alentar a Franco Colapinto, quien tuvo una gran actuación al terminar en el séptimo puesto. Sin embargo, más allá del ruido de los motores, el centro de atención fue el accesorio que eligió para completar su vestuario.

Se trata de una Hermès Birkin en color negro, considerada una de las piezas más deseadas en el mundo del lujo. El modelo cuenta con un diseño estructurado en cuero premium y líneas clásicas que resaltan por su sofisticación. Según los expertos, el bolso parece ser una Birkin 30 o 35, los tamaños más frecuentes, y destaca por sus herrajes plateados, sus dos asas cortas y el icónico candado colgante.

Conseguir una pieza así no es tarea sencilla. Mientras que el valor de venta al público oscila entre los 12.000 y 15.000 dólares, en el mercado de reventa los precios trepan rápidamente. Dependiendo del estado y el tipo de cuero, una cartera como la de Antonela puede costar entre 20.000 y más de 35.000 dólares (más de $48 millones).

Para equilibrar semejante accesorio, la empresaria optó por un conjunto simple pero efectivo. Combinó un top negro ajustado con un pantalón blanco de corte amplio, manteniendo una estética minimalista con el cabello suelto. Esta elección le permitió lucir cómoda en el paddock mientras su bolso se convertía en el protagonista absoluto de la jornada.