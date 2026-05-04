Revelaron quién fue el tercero en discordia entre Adabel Guerrero y su ex

La noticia de la ruptura definitiva entre Adabel Guerrero y Martín Lamela dio un giro inesperado con la revelación de una nueva relación que la bailarina mantenía en reserva. Se trata de Rodrigo Alenaz, un empresario ajeno al mundo del espectáculo con quien comparte sus días hace casi dos meses.

El vínculo fue confirmado en el programa Puro Show por el periodista Pampito, quien ya seguía el rastro de este romance desde el 4 de abril tras verlos juntos en diferentes eventos.

El empresario se volvió un apoyo fundamental en la rutina actual de Adabel y no se pierde ninguna de sus presentaciones teatrales. Según contaron en el ciclo televisivo, el hombre estuvo presente en un momento clave para la artista porque "Esa noche donde anunciaron que estaba separada de su marido, Rodrigo estuvo viéndola en Sex" desde la audiencia para acompañarla. Alenaz se desempeña en un rubro alejado de las tablas y las cámaras, manteniendo un perfil profesional muy diferente al de la bailarina.

El periodista detalló que "Es el director de Rotax, una empresa de automotores. Y de este lado viene el chimento, porque ambos estuvieron juntos en el Autódromo. Se están mostrando mucho tiempo juntos" en sus salidas más recientes.

El inicio de este romance tuvo una celestina famosa que hizo de puente entre ambos y permitió que el amor fluyera. Valeria Archimó fue la encargada de presentar a su colega con Rodrigo, dado que él pertenece a su círculo más íntimo de amistades. Esta nueva etapa sentimental llega luego de una historia de varios años con Lamela, en la que incluso hubo propuestas de abrir la pareja en algunas oportunidades, según recordó la propia protagonista en entrevistas anteriores.

Ante las versiones que corrían en los medios antes de la confirmación oficial, Adabel siempre mantuvo una actitud relajada y muy divertida. En los camarines de su obra, la bailarina recordó las especulaciones de sus vecinos y "dijo que le causaba gracia porque se imagino a todas las mujeres del country diciendo '¿quién es?'" para desestimar cualquier chisme con humor. Actualmente, la pareja ya no se oculta de las cámaras y reparte su tiempo compartido entre las funciones de teatro y el ambiente automovilístico.