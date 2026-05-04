Boca Juniors confirmó la lista de jugadores convocados para el duelo ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, un partido clave para sus aspiraciones en el certamen continental.

El equipo, que será dirigido de manera interina por Mariano Herrón, viajará a Guayaquil con una nómina que incluye regresos importantes y también algunas bajas sensibles que obligan a reconfigurar el plantel.

Entre las novedades, se destacan las vueltas de futbolistas que estaban lesionados y que ya recibieron el alta médica, lo que le da al cuerpo técnico más variantes para armar el equipo titular.

Sin embargo, también hay ausencias relevantes, ya sea por cuestiones físicas o decisiones tácticas, en un contexto en el que Boca busca consolidar su rendimiento fuera de casa.

El encuentro se disputará en un escenario complejo, no solo por la jerarquía del rival, sino también por el contexto en Ecuador, donde rige un toque de queda que impacta en la logística del partido y de los hinchas.

La posible formación de Boca vs. Barcelona de Ecuador

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Con este panorama, Boca se prepara para un compromiso determinante en la fase de grupos, donde necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia.