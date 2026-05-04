Cómo es la picada de 19 platos que enamoró a Diego Maradona

Villa Devoto guarda historias en cada esquina, pero ninguna tan sabrosa como la que envuelve al Café de García. En el cruce de La Habana y Segurola, Diego Armando Maradona transformó una simple salida a comer en un ritual que hoy es leyenda. No se trataba de una entrada antes del plato principal, sino de un banquete completo compuesto por 19 platitos que desfilaban por la mesa para ser compartidos entre amigos o familia.

La experiencia comienza con una selección de opciones frías que preparan el paladar. Entre ellas destacan el salame con queso saborizado al orégano, el salame chacarero acompañado de queso ahumado y la infaltable tortilla española. A estos se suman clásicos como el vitel toné, el pionono y el jamón crudo con roquefort. Para completar el tramo inicial, se sirven berenjenas en escabeche e hígado con pickle y cebolla encurtida, todo armonizado por tres dips a elección que equilibran los sabores de bodegón.

El despliegue continúa con las preparaciones calientes, donde las salchichas envueltas en panceta con reducción de vermú y las albóndigas en salsa fileto toman el protagonismo. La transición hacia los sabores más contundentes incluye croquetas de panceta y panzotis, ambos servidos con salsa vizcaína. También hay lugar para lo frito con buñuelos de acelga y croquetas de pollo, ambos acompañados por alioli.

El cierre de esta propuesta, pensada para cuatro comensales, llega con las tradicionales papas fritas y rabas, sellando un recorrido gastronómico que sigue vigente en la carta actual del histórico local de Devoto.