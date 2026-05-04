En los últimos años, los nombres de impronta internacional ganaron terreno en la Argentina, y uno en particular empezó a destacarse con fuerza: Gael. Corto, moderno y de fácil pronunciación, se convirtió en una de las opciones preferidas por las familias para los recién nacidos.

El crecimiento no es solo una sensación. Según datos del Renaper, Gael fue el segundo nombre masculino más elegido en 2025, con 5.963 inscripciones en todo el país, solo por detrás de Benjamín.

El nombre tiene un origen ligado al mundo celta y al universo gaélico, asociado principalmente con Irlanda. En cuanto a su significado, distintas interpretaciones lo vinculan con “hombre generoso” o “protegido por Dios”, lo que suma un componente simbólico valorado por muchas familias.

Una de las claves de su éxito es su versatilidad: es fácil de escribir, de pronunciar y de recordar, además de funcionar naturalmente en español sin perder su perfil internacional. Esa combinación lo diferencia de otros nombres extranjeros que suelen presentar dificultades en el uso cotidiano.

El auge de Gael se enmarca en una tendencia más amplia que deja atrás los nombres tradicionales para dar paso a opciones más cortas, frescas y con mejor sonoridad. En ese escenario también aparecen alternativas como Benjamín, Mateo, Liam, Noah, Milo y Bruno.

Sin embargo, Gael logra destacarse por su equilibrio entre modernidad, identidad y simplicidad. Su popularidad refleja un cambio en la forma de elegir nombres en la Argentina, donde ya no solo importa el significado, sino también cómo suena y qué transmite en la vida diaria.