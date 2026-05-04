La búsqueda de Camila Montesino llegó a su fin este lunes, luego de que la mujer se presentara en una comisaría de Río Negro junto a su bebé de cuatro meses, en buen estado general, según las primeras informaciones.

El caso había generado fuerte preocupación en Neuquén, donde se había activado un amplio operativo tras la denuncia realizada por el padre del niño, que advertía sobre la desaparición de ambos desde el 1 de mayo.

La investigación tuvo un punto de inflexión a partir de un examen toxicológico realizado al bebé, cuyo resultado positivo encendió las alarmas en el entorno familiar y en la Justicia. A partir de ese momento, el caso tomó un giro y se intensificaron las medidas de búsqueda.

Según fuentes vinculadas a la causa, la mujer habría decidido irse ante la posibilidad de perder la tenencia de su hijo. En ese contexto, se la vincula con el consumo y la presunta comercialización de drogas, una situación que ahora forma parte de la investigación judicial.

Camila no se habría ido sola: desapareció junto al bebé y su pareja, identificado como Guillermo Alan Amir Zumelzu. De acuerdo a lo informado por el comisario Marcelo Campos, la mujer se retiró del hospital cuando evaluaban internar al niño para un proceso de desintoxicación.

“Se fue de Rincón de los Sauces porque presuntamente corría riesgo su vida”, indicó el jefe policial, aportando otro elemento a una causa que sigue abierta y bajo análisis.

Durante los días de búsqueda se había activado la Alerta Nati, un protocolo de emergencia en Neuquén que permite difundir rápidamente la desaparición de menores en riesgo y movilizar a toda la comunidad.

Con la aparición de la mujer y su hijo, la investigación ahora se enfoca en determinar las circunstancias en las que se produjo la desaparición, evaluar el estado de salud del bebé y definir las medidas judiciales correspondientes en un caso que mantiene múltiples aristas.