Un truco simple y efectivo para enfrentar el frío comenzó a viralizarse en redes sociales y promete mejorar notablemente la protección térmica de las camperas con capucha. La clave está en aprovechar de otra manera el pelo que suele rodear estas prendas.

La recomendación, difundida por la usuaria @alba.marttin en TikTok, consiste en dar vuelta el pelo de la capucha hacia el interior, en lugar de dejarlo hacia afuera como se usa habitualmente.

La piel de las capuchas de las camperas tiene una función secreta. (Video de TikTok de @alba.marttin)

De esta manera, el material queda cubriendo directamente las orejas y la parte superior de la cabeza, generando una barrera más efectiva contra el ingreso de aire frío. El resultado es una mayor conservación del calor corporal, especialmente en zonas sensibles.

El truco es particularmente útil para personas con cabello corto o calvas, ya que suelen tener las orejas más expuestas. Al cubrirlas con el pelo de la capucha, se reduce la pérdida de calor y se evita la entrada de viento.

Además de mejorar el abrigo, este método tiene otro beneficio: amplía el campo de visión. En muchos modelos, el pelo exterior puede dificultar la vista lateral, por lo que llevarlo hacia adentro elimina esa molestia.

Quienes ya lo aplicaron aseguran que incluso permite prescindir del uso de gorros, siempre que la campera esté bien cerrada para evitar filtraciones de aire. También recomiendan elegir capuchas que no sean demasiado grandes para lograr un mejor ajuste.

El recurso no requiere ninguna modificación permanente en la prenda y puede utilizarse según la necesidad del momento, lo que lo convierte en una solución práctica para días de frío intenso o viento.

Así, un detalle de diseño pensado originalmente como protección externa termina cumpliendo una función aún más efectiva cuando se adapta su uso, demostrando que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia frente a las bajas temperaturas.