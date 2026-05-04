Moria Casán ventiló un dato muy íntimo que puso colorada a Juana Viale

En su programa La Mañana con Moria por eltrece, la conductora sacó a la luz detalles de un encuentro privado que mantuvo con Juana Viale. Mientras confirmaba que Mirtha Legrand se encuentra mejor y que regresará a su ciclo el sábado, Moria aprovechó para ventilar el malestar de la actriz. Todo surgió a raíz de un fragmento de La Noche de Mirtha donde Juana criticó a Andrea Frigerio por retirarse de la mesa ante la ausencia de la diva.

Casán recordó una conversación íntima durante una sesión de fotos para la revista Caras, donde la nieta de la diva expresó su agotamiento con el entorno. “Te doy el chisme mañanero del lunes. Estábamos en la tapa de Caras y me decía que estaba vampirizada, no por ir a un evento, sino por aguantarse el veneno del ambiente. Estaba indignada”, confesó la One. El descontento de Viale se originó en la gala del Martín Fierro de la Moda 2026, donde a pesar de ganar el Oro, enfrentó duras críticas estéticas.

Fabián Medina Flores la señaló como una de las peor vestidas de la ceremonia, lo que generó un fuerte rechazo en la actriz. “Decía que todo el mundo vibra mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda”, señaló Moria respecto a los sentimientos de Juana. La situación no quedará solo en una queja privada, ya que la conductora planea un cruce televisivo próximamente. “Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida. Lo va a invitar al programa”, añadió la presentadora.

Moria concluyó su relato describiendo el clima tenso que percibió la actriz durante la premiación organizada por Aptra. “Estaba enojada con la vibra de la gente del Martín Fierro”, sentenció la diva para cerrar el picante chisme sobre la indignación de su colega.