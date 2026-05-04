El despliegue de servicios nacionales llega a la provincia con una propuesta de soluciones inmediatas. El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó el inicio del operativo del Tren de Capital Humano, que trabajará de forma articulada con el programa provincial "San Juan Cerca" para facilitar trámites y atención médica.

"Comienza en el departamento de Albardón, con todos los programas que trae, y también acompañando el San Juan Cerca por parte de la provincia. Ha venido el Renaper con la fábrica de DNI, de 6 a 17 años de edad. También trae la fábrica de anteojos para todos los chicos", explicó el ministro sobre los servicios que ya se prestan en la primera parada del convoy.

DNI y anteojos en mano

La principal ventaja de este operativo es la celeridad. Consultada sobre si los beneficiarios se llevan los elementos en el momento, Platero fue contundente: "Se van con el DNI ahí en mano, al igual que con los anteojos. Eso es lo importante de hacerlo en forma, digamos, en el mismo día, hacer el trámite".

El cronograma del tren seguirá un recorrido estratégico: "Durante esta primera semana van a estar en Albardón, la próxima semana va a estar el tren en Media Agua, en Sarmiento, y luego se va a trasladar a Caucete, en el cual va a estar el tren durante dos semanas".

La visita de Sandra Pettovello

El operativo contará además con una presencia política de peso. "Vendría el día 13 de mayo. Están coordinando las agendas tanto del gobernador Orrega como de ella. Creo que el día 13 va a estar en el departamento ya de Sarmiento, va a hacer visita ahí al tren", adelantó Platero sobre la llegada de la ministra de Capital Humano de la Nación.

El funcionario recomendó a los vecinos acercarse desde temprano para aprovechar la atención médica, que incluye estudios ginecológicos, mamografías y clínica médica: "No hace falta amanecerse, tipo 10 de la mañana, a las 9 ya está el tren ahí y se pueden hacer atender", cerró.

Esta es la segunda vez que se hace un operativo semejante en la provincia. Durante la primera edición, realizada entre junio y julio del 2025, más de 12.800 personas recurrieron a estas iniciativas y resolvieron alrededor de 20.000 gestiones de toda índole, consolidando el éxito de la propuesta conjunta entre Nación y Provincia.

El cronograma del Tren de Capital Humano

Del 4 al 8 de mayo, las prestaciones se brindarán en la plataforma de la estación ubicada en La Laja y Nacional, en Albardón.

Del 11 al 15 de mayo, en Media Agua, Sarmiento.

Del 18 al 22 y del 26 al 29 de mayo, en la estación de trenes de Caucete.

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