Antonela Roccuzzo y Zaira Nara imponen el peinado de la temporada

El rodete bajo relajado regresa esta temporada 2026 como una opción elegante y muy fácil de realizar. Referentes de estilo como Antonela Roccuzzo y Zaira Nara lo eligen para eventos y looks cotidianos, destacando una apariencia natural lejos de peinados estructurados o tirantes.

Esta tendencia actual apuesta por un acabado suelto con mechones alrededor del rostro que brindan movimiento y frescura. Se trata de un estilo práctico, sofisticado y perfecto para cualquier ocasión que funciona con outfits deportivos o conjuntos elegantes, adaptándose tanto al día como a la noche.

Para lograrlo en pocos minutos no hace falta experiencia; se debe peinar el cabello hacia atrás suavemente, hacer una cola baja en la nuca, enrollar el pelo y sujetarlo con una gomita o horquillas.

El toque moderno se obtiene al aflojar ligeramente los mechones del frente. En este contexto, los estilistas coinciden en que cada vez más personas buscan peinados fáciles de mantener que no requieran demasiado tiempo frente al espejo. Con el visto bueno de Roccuzzo y Nara, este clásico demuestra ser de los que mejor funcionan y promete mantenerse vigente durante mucho tiempo.