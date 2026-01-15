Un apagón masivo dejó sin suministro eléctrico este jueves a cientos de miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando complicaciones en barrios porteños, el conurbano y en servicios clave como el transporte público y los semáforos, en medio de una ola de calor que elevó la demanda energética, informaron medios locales.

Según los primeros reportes de las distribuidoras Edenor y Edesur, los problemas en el sistema eléctrico afectaron a cerca de un millón de usuarios, con alrededor de 840.000 clientes de Edenor y el resto en la red de Edesur, aunque el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual tras la caída de varias líneas de alta tensión.

Publicidad

El apagón provocó también interrupciones en el funcionamiento de semáforos, lo que generó demoras y caos vehicular en importantes avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, además de afectar algunas líneas del subte y el tren, aunque muchas de ellas ya operaban con normalidad al cierre de esta edición.

La falla se produjo en pleno contexto de altas temperaturas, con registros superiores a los 35 °C, lo que elevó el consumo de energía en la región y contribuyó a la sobrecarga del sistema. Aunque las autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) experimentaron dificultades en sus plataformas para informar en tiempo real, el número de usuarios sin suministro comenzó a disminuir a lo largo de la tarde.

Publicidad

Entre las zonas afectadas se mencionaron barrios como Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar y Villa Urquiza en la Ciudad de Buenos Aires, así como sectores del conurbano bonaerense como Vicente López, Tigre, Munro, Florida y San Martín.

Las distribuidoras técnicas continuaban trabajando para restituir completamente el servicio en todas las áreas afectadas, y se esperaba que la normalización del suministro se completara a lo largo de la noche.