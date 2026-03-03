Hochstein, CEO de Vicuña, habló con DIARIO HUARPE: "nuestro foco es trabajar con lo local"

En el marco de la convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el CEO de Vicuña Corporation, Ron Hochstein, brindó una entrevista a DIARIO HUARPE en Toronto y dejó definiciones clave sobre el presente y el futuro del proyecto minero con fuerte impacto en San Juan.

“Vicuña para Argentina es un proyecto de clase mundial. No hay muchos proyectos sobre los que se puede hablar que tengan las mismas características”, aseguró el ejecutivo, al ser consultado sobre qué representa hoy la iniciativa para el país. Y agregó: “Cualquier proyecto de clase mundial va a tener un impacto tremendo en la economía. Y Vicuña tiene el potencial de tener un impacto tremendamente significativo, no solamente en los próximos años, sino multigeneracionalmente”.

Publicidad

Hochstein explicó que el proyecto se encuentra en una instancia clave. “Estamos en la etapa temprana, en la cual presentamos la evaluación económica preliminar para la etapa 1. Y lo que se viene es la evaluación de la toma de decisión final de inversión este año”, señaló.

Proveedores locales y comunidades

Durante la PDAC, Hochstein encabezó junto al ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, una reunión con más de 40 proveedores locales organizada por la cartera provincial en Toronto. El encuentro, realizado en el hotel Soho, tuvo como objetivo despejar dudas, ordenar expectativas y comenzar a delinear reglas de juego ante una eventual etapa de construcción.

Publicidad

Consultado por DIARIO HUARPE sobre el trato que tendrán las comunidades y proveedores locales, fue enfático: “Nuestro foco va a estar en la provisión local, tanto de mano de obra como de proveedores. Es la clave para un proyecto de minería responsable, de minería sostenible, el crecer en conjunto con todos los actores del proyecto y nuestras comunidades”.

Para cerrar la entrevista, el CEO dejó un guiño directo a la provincia: “Estoy muy ansioso de pasar cada vez más tiempo en San Juan”. Con la definición de inversión prevista para este año y un fuerte énfasis en el desarrollo local, Vicuña entra en meses determinantes que podrían marcar un antes y un después para la minería sanjuanina y la economía regional.