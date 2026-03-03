Fue a robar a un taller y lo atraparon porque se olvidó su documento

Un inusual hallazgo permitió a la Policía obtener una pista central sobre un robo ocurrido en Capital. Durante la madrugada del sábado 28 de febrero, uno o más delincuentes ingresaron al taller “Estética Vehicular”, ubicado en calle Urquiza al 990 Sur, en las inmediaciones de Belgrano y Arenales, dentro de Villa del Carril.

El propietario del comercio, Gabriel Roldán, radicó la denuncia tras llegar al mediodía y descubrir que el portón de ingreso había sido violentado. En el interior del galpón reinaba un importante desorden.

Según informaron desde la fuerza, los autores del hecho sustrajeron tres taladros, una amoladora, herramientas de mano, máquinas, un teléfono celular, un estéreo y hasta un colchón inflable. Asimismo, el material suministrado menciona una denuncia en la Comisaría 7° por el robo de 60 pares de zapatillas y 50 prendas en un local de Pocito.

En el taller de Capital, la torpeza de uno de los implicados dejó una evidencia fundamental. Roldán advirtió que en el piso del local quedó un DNI que no pertenecía a nadie vinculado al comercio. Las fuentes policiales detallaron que el documento corresponde a un joven con domicilio en otra provincia y el elemento fue secuestrado como una posible prueba clave para identificar a los responsables.

Respecto a la investigación, el damnificado indicó que el lugar no cuenta con cámaras de seguridad, lo que dificulta la reconstrucción precisa de los movimientos de los autores. Por jurisdicción, las actuaciones se encuentran a cargo de la Comisaría 28va, bajo las directivas del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.