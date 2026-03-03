Después del calor llega una semana fresca: lo que anticipa el SMN para San Juan

Luego de una jornada agobiante que llevó el mercurio a rozar los 40°C, el panorama meteorológico para la provincia de San Juan da un giro radical. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el martes 3 de marzo se presenta como la puerta de entrada a un periodo significativamente más fresco, donde el alivio se hará sentir en cada momento del día.

La jornada de transición comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura matutina de 22°C. Por la tarde, el cielo se mantendrá algo nublado, alcanzando una máxima de 28°C, un valor muy por debajo del calor extremo del día anterior. Por la noche, las condiciones serán ligeramente nubladas, con el termómetro descendiendo a unos agradables 25°C. El viento será un protagonista constante durante la primera mitad del martes, soplando del sur y del sudeste con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h, para luego amainar por la noche a una brisa suave de 7 a 12 km/h. No se esperan precipitaciones en todo el día.

El miércoles 4, el descenso térmico se acentuará de manera notable en territorio sanjuanino. La madrugada recibirá a los madrugadores con solo 15°C y cielos ligeramente nublados, con vientos en calma. La mañana continuará con la misma tónica nubosa y una temperatura de 19°C. Sin embargo, será durante la tarde cuando el panorama comience a complejizarse: si bien la temperatura alcanzará una máxima de 32°C, el cielo presentará tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento. Estas condiciones de inestabilidad se extenderán a la noche, con una mínima de 25°C. El viento del sudeste y sur será moderado a regular (23-31 km/h), y se esperan ráfagas significativas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde y entre 42 y 50 km/h por la noche.

La inestabilidad dará una tregua parcial el jueves 5. La madrugada y la mañana se presentarán mayormente nubladas, con una temperatura de 18°C y una baja probabilidad de lluvia de hasta el 10%. El foco de atención volverá a estar en la tarde y noche, cuando se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación que ascenderá nuevamente a un rango del 10 al 40%. La temperatura máxima para este día será de 25°C. Los vientos del sur y sudeste se mantendrán constantes, en un rango de 13 a 22 km/h durante todo el jueves.

Finalmente, el viernes 6 cerrará la semana laboral en la provincia con un ambiente mayormente nublado tanto durante la madrugada y mañana como en la tarde y noche. Las temperaturas volverán a ser frescas, con 15°C al inicio del día y una máxima de 26°C. La probabilidad de precipitación será baja, manteniéndose en un rango de 0 a 10%, y los vientos del sudeste seguirán soplando de manera estable entre los 13 y 22 km/h.