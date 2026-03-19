Un adolescente de 14 años fue apuñalado por un delincuente cuando se dirigía a la escuela en Comodoro Rivadavia, en un violento episodio que quedó registrado por una cámara de seguridad y generó fuerte preocupación por la inseguridad en la zona.

El ataque ocurrió cerca de las 6.50 de la mañana en la intersección de las calles Wilfredo Andrade y Código 756, cuando el joven fue interceptado por un hombre que intentó asaltarlo. Según las imágenes, el agresor lo acorraló contra una pared y, tras un breve forcejeo, lo atacó con un cuchillo.

De acuerdo a la información policial, el adolescente intentó resistirse al robo y escapar, pero el atacante logró herirlo en el abdomen antes de darse a la fuga. Toda la secuencia duró apenas unos segundos.

A pesar de la gravedad del hecho, el chico logró huir y llegó por sus propios medios hasta su casa, donde fue asistido por su familia. Luego fue trasladado en un vehículo particular al hospital regional, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

El caso generó conmoción en la comunidad y reavivó el reclamo por mayor seguridad, especialmente en horarios escolares. La policía trabaja para identificar al agresor, mientras que las autoridades educativas expresaron su preocupación por la vulnerabilidad de los estudiantes en la vía pública.

El hecho se suma a una serie de episodios de violencia urbana en la ciudad, en un contexto donde vecinos y familias exigen más controles y presencia policial para prevenir nuevos ataques.