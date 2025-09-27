Un fuerte viento sur que azotó a la provincia en la noche del viernes provocó la caída de un árbol en Rawson, generando preocupación en los vecinos de la zona. El hecho ocurrió pasadas las 21:30 horas en la intersección de calle General Acha y República del Líbano, cuando un ejemplar de gran porte, que se encontraba mayormente seco, se desplomó sobre la reja de una vivienda.

No se registraron heridos, aunque sí se produjeron daños materiales en el portón de la propiedad. Los habitantes del barrio señalaron que en varias oportunidades reclamaron a las autoridades la extracción de estos árboles que representan un riesgo constante para quienes transitan y viven en el sector.

El árbol de gran porte cayó sobre la reja del domicilio. Foto: DIARIO HUARPE

El temor de los vecinos no es nuevo: años atrás, otro árbol de grandes dimensiones cayó sobre una casa de adobe ubicada al lado de la vivienda afectada este viernes, lo que ocasionó daños de mayor magnitud.