El Gobierno nacional dispuso la baja de otras 20 entidades de medicina prepaga que figuraban inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), en el marco de un proceso de reordenamiento y depuración del sistema de salud privado, informaron fuentes oficiales.

La medida, formalizada este viernes a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y firmada por la supervisora técnica de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Silvia Noemí Viazzi, no generará impacto en los afiliados ya que se trata de empresas que no cumplían con los requisitos para mantener una inscripción definitiva.

Con esta nueva eliminación, ya superan las 125 las entidades de medicina prepaga excluidas desde el inicio de la gestión libertaria, en un proceso que busca actualizar y transparentar el registro de prestadores del sistema privado de salud argentino.

Entre las firmas afectadas en esta etapa se encuentran asociaciones y mutuales que no presentaban actividad efectiva, no contaban con padrones de afiliados ni documentación contable exigida por la normativa vigente. La nómina incluye, entre otras, asociaciones mutuales sectoriales, cooperativas y entidades que no acreditaron ofrecer prestaciones reales.

Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo de estas bajas es depurar el registro y eliminar razones sociales que permanecían inscriptas sin operar efectivamente, evitando distorsiones en el sistema y posibles engaños a usuarios, en línea con las políticas de control y ordenamiento que se implementan en el sector salud.

La decisión se suma a otras adoptadas en días anteriores, cuando la SSS inició la baja de otras tres prepagas, como Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA), como parte de la misma estrategia de depuración.

La Superintendencia sostuvo que estas empresas no brindaban servicios reales y no presentaron balances ni estados contables, por lo que su permanencia en el registro resultaba incompatible con la normativa del sistema de salud.

El plan de reordenamiento de la medicina prepaga es una de las medidas que el Gobierno impulsa para transparentar el sistema, permitir una elección más informada de las coberturas y asegurar que solo operen entidades con actividad real y condiciones regulatorias en regla.