Argentina atraviesa un escenario de creciente preocupación por el aumento sostenido de los ciberataques, que afectan tanto a empresas como a usuarios particulares, en línea con una tendencia que se consolida en toda América Latina.

Según informes recientes de ciberseguridad, las organizaciones registran un promedio de 2470 ataques semanales en el país, lo que refleja una presión constante sobre los sistemas digitales y evidencia que la amenaza se mantiene activa y en evolución.

A nivel global, el promedio alcanza los 1995 ataques por semana por organización, lo que demuestra que el fenómeno es generalizado, aunque en la región latinoamericana el impacto es aún mayor, con cifras que superan el promedio mundial.

Uno de los principales riesgos está vinculado al avance del ransomware, un tipo de ataque que secuestra información para exigir rescates económicos. Solo en marzo se reportaron 672 incidentes a nivel mundial, con un crecimiento mensual que evidencia su vigencia como una de las amenazas más dañinas.

Además, la irrupción de la inteligencia artificial generativa abrió nuevas vulnerabilidades. Se estima que una de cada 28 interacciones con herramientas de IA en entornos empresariales puede implicar riesgo de fuga de datos, lo que amplía la superficie de ataque.

Los especialistas advierten que los ciberdelincuentes no han reducido su actividad, sino que han modificado sus estrategias, adaptándose a nuevas tecnologías y explotando las debilidades en la seguridad digital de organizaciones y usuarios.

En este contexto, remarcan la necesidad de reforzar la prevención, mejorar la gobernanza de datos y adoptar herramientas de protección más avanzadas, en un escenario donde el riesgo cibernético ya no es ocasional, sino permanente y cada vez más sofisticado.