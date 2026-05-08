El tercer Panamericano de Futsal de Sordos 2026 transita sus horas decisivas en la provincia de San Juan. Este jueves 7 de mayo se vivió una cuarta jornada cargada de emociones en el Estadio Aldo Cantoni, donde los resultados dejaron un escenario abierto para una definición apasionante que tendrá lugar este viernes.

La actividad del jueves comenzó con el cruce entre Colombia y Brasil, donde los "cafeteros" se impusieron por un ajustado 6 a 5. Este triunfo fue determinante, ya que dejó a la Selección de Brasil sin posibilidades matemáticas de pelear por el título. En el segundo turno, Argentina disputó el clásico del Río de la Plata frente a Uruguay, logrando una contundente goleada por 11 a 3 que le permitió mantener intactas sus ilusiones.

La tabla y el factor gol

Tras estos marcadores, la tabla de posiciones muestra una paridad absoluta en la cima:

Colombia: 7 puntos (Diferencia de gol: +10)

Argentina: 7 puntos (Diferencia de gol: +9)

Brasil: 6 puntos

Perú: 3 puntos

Uruguay: 0 puntos

Debido a que los colombianos cuentan con una leve ventaja en el promedio de gol, la Albiceleste saltará a la cancha con la obligación de ganar y, preferentemente, hacerlo por una buena diferencia para asegurar el trofeo.

Programación para el gran cierre

La última jornada del torneo, organizada por la Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES), PANAMDES y el Gobierno de San Juan a través de su Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de Deporte, tendrá el siguiente cronograma para este viernes 8 de mayo:

17:00 horas: Colombia vs. Uruguay

20:00 horas: Argentina vs. Perú

22:00 horas: Ceremonia de premiación masculina

Cabe recordar que la entrada al Aldo Cantoni es libre y gratuita. Esto permite a que todos los sanjuaninos puedan acercarse a alentar a la Selección Argentina en esta instancia final.