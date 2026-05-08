Efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, lograron la aprehensión de un hombre que permanecía prófugo de la justicia desde hacía meses. El procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones de calle 25 de Mayo, antes de Salta, en el departamento Chimbas.

Fuentes policiales informaron que el sujeto, identificado por las autoridades como de apellido Falcón, fue interceptado durante tareas investigativas de rutina. El hombre es conocido en el ambiente delictivo debido a que cuenta con diversos antecedentes por delitos contra la propiedad.

Tras la identificación y la consulta correspondiente en los sistemas de antecedentes, los efectivos confirmaron que sobre Falcón pesaba un pedido de captura vigente desde noviembre de 2025. El motivo de la búsqueda era una condena firme por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Finalmente, el Tribunal Oral Federal de San Juan dispuso su detención formal y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. Allí, el ahora detenido deberá cumplir la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo que le había sido impuesta.