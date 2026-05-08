Detuvieron a un ladrón que le robó a un joven con un arma de juguete

Un muchacho de 18 años terminó tras las rejas en Rawson luego de protagonizar un asalto con una pistola de utilería. El incidente comenzó en el cruce de las calles Esmeralda y San Isidro, donde el sospechoso, identificado como Agüero, abordó a un joven de 20 años para quitarle su teléfono celular Motorola G30 bajo amenazas con lo que parecía ser un arma de fuego real.

Sin dejarse intimidar, la víctima decidió seguir al asaltante sin perderlo de vista mientras alertaba a las autoridades. Gracias a los datos precisos que aportó el damnificado, los efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo que culminó con la aprehensión de Agüero sobre la calle José Ingenieros. Al momento del arresto, los uniformados encontraron entre sus pertenencias una réplica de plástico de una pistola calibre nueve milímetros y secuestraron un casco de color negro.

La resolución del caso tuvo un giro curioso sobre la calle Florida. Un niño que se encontraba en la zona escuchó un sonido persistente que provenía del techo de una vivienda. Al investigar, descubrió el dispositivo robado y lo entregó de inmediato a la Policía.

El propietario del equipo reconoció su Motorola G30 apenas lo tuvo frente a sus ojos. Ahora, el detenido enfrenta cargos por robo agravado y daño agravado bajo la órbita de la UFI de Flagrancia, con la intervención del Dr. José Quiroga.