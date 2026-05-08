Desde riesgo cardiaco hasta necrosis, los peligros de "la miel del amor"

La denominada “miel del amor”, un producto promocionado en redes sociales y comercios como potenciador sexual “natural”, volvió a quedar en el centro de la discusión pública tras las advertencias de especialistas sobre sus riesgos para la salud y la falta de controles sanitarios. El tema fue abordado en el programa “Te lo Tengo que Decir”, donde la sexóloga Alexandra Amorós alertó sobre el consumo creciente entre jóvenes y las posibles consecuencias médicas derivadas de su uso.

Durante la entrevista, la profesional explicó que este producto se comercializa desde hace varios años, aunque recientemente ganó popularidad a través de redes sociales y plataformas de venta online. Según indicó, suele presentarse como una alternativa “natural” para mejorar el rendimiento sexual, especialmente en hombres, pese a que no existen garantías claras sobre su composición real.

“Lo preocupante es que gente muy joven, en sus 20 años, busca estos suplementos sin que les hagan falta”, señaló Amorós, quien remarcó que muchos consumidores recurren a estas sustancias sin controles médicos previos.

Qué contiene realmente el producto

La especialista explicó que la “miel del amor” suele compararse comercialmente con el Viagra, aunque advirtió que distintos análisis realizados en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos detectaron la presencia de tadalafilo y vardenafilo, componentes utilizados en medicamentos para tratar la disfunción eréctil.

Según detalló, estos productos pueden generar efectos peligrosos cuando son consumidos sin supervisión profesional o mezclados con alcohol, drogas recreativas u otros medicamentos.

“Muchos jóvenes sanos consumen estas drogas por las dudas, sin receta médica, lo cual es peligroso”, afirmó. Para Amorós, el fenómeno está vinculado a presiones sociales relacionadas con la masculinidad y el desempeño sexual. “Si no hay erección, el varón siente que es menos hombre”, sostuvo.

Además, señaló que las redes sociales alimentan expectativas irreales sobre las relaciones sexuales y generan ansiedad en torno al rendimiento.

Los riesgos físicos de una erección prolongada

La sexóloga también advirtió sobre las consecuencias médicas que puede ocasionar el consumo de estos estimulantes. En ese sentido, explicó que una erección prolongada artificialmente puede impedir el recambio sanguíneo normal del pene y provocar lesiones severas en los tejidos.

“El pene funciona como un sistema de torniquete: si la sangre no se recambia porque se sostiene una erección artificial prolongada, el tejido se lastima y puede producirse necrosis”, indicó.

Según explicó, este cuadro constituye una urgencia médica que requiere atención inmediata para evitar daños permanentes. Incluso mencionó que, en algunos casos, es necesario intervenir médicamente para reducir la erección y evitar complicaciones mayores.

Venta libre y advertencia sobre el consentimiento

Otro de los puntos señalados durante la entrevista fue la facilidad de acceso al producto. Amorós indicó que la “miel del amor” puede conseguirse en sex shops y plataformas de comercio electrónico sin necesidad de receta médica, incluso en presentaciones múltiples.

Además, alertó sobre situaciones de vulneración del consentimiento sexual vinculadas al uso de estas sustancias. “A veces se usa para drogar a la pareja sin que esta lo sepa, bajo el pretexto de probar algo nuevo”, expresó, advirtiendo sobre posibles escenarios de violencia sexual derivados de ese consumo no consentido.

Finalmente, la profesional recomendó acudir a especialistas ante cualquier dificultad vinculada a la función sexual. “Ante cualquier problema de erección, lo ideal es ir al urólogo para un chequeo biológico y luego a sexología; trabajamos en equipo”, explicó.