La inesperada confesión de Luli Fernández: "Estoy super abierta"

Luli Fernández atraviesa un momento de profundas transformaciones personales tras el fin de su matrimonio con Cristián Cúneo Libarona. Luego de 14 años de relación, la conductora decidió romper el silencio para compartir cómo vive esta nueva etapa.

Durante su paso por el programa Intrusos, confesó que "me atravesaron los cambios desde el año pasado, pero estoy bien". En medio de esta transición, destacó aspectos positivos de su presente al mencionar que "me mudé a una casa relinda, mi hijo está bien, que es lo más importante y estoy bien, adaptándome a este momento de mi vida".

A pesar de la ruptura, el vínculo con el padre de su hijo Indalecio se mantiene en excelentes condiciones. Al ser consultada sobre su trato actual con el abogado, ella fue contundente: "Obvio, Cris es mi familia, es el papá de mi hijo y nos llevamos increíblemente bien, eso es lo bueno de separarte en buenos términos".

Luli reflexionó sobre la madurez necesaria para transitar este proceso y aseguró que "con el tiempo te das cuenta si es verdad o no que te separás en buenos términos, fueron más de 14 años que estuvimos juntos y el trato es permanente".

La decisión de terminar no fue sencilla, especialmente por la dinámica familiar que habían construido. "Fuimos una familia ensamblada durante muchos años y nos costó mucho tomar la decisión porque nosotros nos llevábamos bien, teníamos una linda relación, pero se había terminado el amor de pareja", explicó con total honestidad. Al indagar sobre una posible vuelta con su ex, descartó la idea aclarando que "no, porque los dos tenemos responsabilidad emocional sobre el vínculo".

En las últimas semanas, surgieron versiones que la vinculaban sentimentalmente con un joven llamado Miki, tras ser vistos en un evento social. Luli no esquivó el tema y aclaró que "fui a Córdoba para un casamiento de unos amigos, fuimos con un grupo de amigos y dentro de ese grupo está Miki".

Para dar por cerradas las especulaciones sobre un noviazgo formal, añadió que "yo no estoy de novia con nadie, lo que pasa es que después de tantos años de estar casada empecé a salir, a mostrarme un poco y enseguida tenés chicos alrededor".

Aunque hoy disfruta de su soltería, la modelo no cierra las puertas a un futuro romance. Con una mirada optimista, afirmó que "estoy súper abierta a volver a enamorarme, la vida de a dos es súper linda y sé que es algo que va a suceder en mi vida". Sin embargo, prefiere transitar este camino sin presiones externas, concluyendo con la frase "no tengo ningún apuro y hoy no especulo con nada".