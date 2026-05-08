Franco Colapinto vivió un fin de semana inolvidable en el Gran Premio de Miami que lo posicionó en un lugar de privilegio para el deporte nacional. El piloto de Pilar logró cruzar la meta en el séptimo lugar, una posición que se consolidó luego de que Charles Leclerc recibiera una sanción de 20 segundos. Gracias a este resultado, sumó seis puntos fundamentales que lo catapultaron directamente al grupo de los cinco argentinos con mayor puntaje histórico en la Fórmula 1.

Con esta actuación, el joven alcanzó un total de 12 puntos acumulados en su trayectoria dentro de la categoría, combinando su presente en Alpine con su etapa previa en Williams durante 2024.

Este registro le permitió dejar atrás a nombres legendarios como Onofre Marimón y Carlos Menditéguy. Ahora, Colapinto se ubica detrás de figuras de la talla de Carlos Reutemann, quien lidera con 310 puntos, Juan Manuel Fangio con 277, Froilán González con 77 y Roberto Mieres con 13 unidades.

El rendimiento del argentino estuvo impulsado por mejoras técnicas en su monoplaza, ya que estrenó el chasis del Alpine A526. Este cambio le otorgó un vehículo más liviano y veloz, permitiéndole brillar en las clasificaciones al ingresar a la Q3 y superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Actualmente, se encuentra en el puesto 11 del Mundial de Pilotos con siete unidades en la presente temporada, la cual es la primera que disputa desde el inicio de la competencia bajo contrato con Alpine. Asimismo, el piloto protagonizó un revelador cruce final con Lewis Hamilton tras un incidente en la pista de Miami.

Más allá de la velocidad, Colapinto mostró su lado más humano al detenerse para saludar a un pequeño seguidor. En ese tierno momento, el piloto le advirtió con cuidado "Guarda con los autos..." mientras compartía un instante con su fanático. Ahora, el pilarense, que celebrará sus 23 años el 27 de mayo, ya tiene la mente puesta en el Gran Premio de Canadá para intentar estirar su racha positiva en el ranking histórico.