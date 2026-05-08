Este próximo sábado nueve de mayo, las familias del departamento tienen una oportunidad especial para abastecer el hogar y celebrar las tradiciones nacionales. Desde las ocho de la mañana y hasta las 13:00 horas, las puertas del Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas estarán abiertas para recibir a la comunidad en una nueva edición de Rawson Rinde Más.

El encuentro, que se realizará en calle Progreso 668 (O), contará con un atractivo particular ya que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 cocinará un locro para comenzar a festejar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La propuesta busca acercar alimentos frescos directamente desde el productor al consumidor, evitando intermediarios para cuidar el bolsillo. Quienes asistan podrán adquirir bolsones de verduras por un valor de $3.500 y bolsones de frutas por $8.000.

Además del rubro alimenticio, se mantendrá el beneficio para la compra de gas envasado con precios accesibles en tres opciones diferentes: la garrafa de 10 kg a $20.000, la de 15 kg a $30.000 y el cilindro de 45 kg a $78.000.

Esta iniciativa es el fruto de la colaboración entre el Gobierno de Rawson, la empresa Hipergas y la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan. El objetivo es fomentar una comercialización justa que favorezca tanto a los productores de la zona como a los vecinos, impulsando la economía regional en un clima de cercanía.