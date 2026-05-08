Deportes > Rumbo al 2029
Los puntos que necesitan los clubes argentinos para llegar al Mundial de Clubes 2029
POR REDACCIÓN
Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la cantidad total de participantes para la edición de 2029, la FIFA ya trabaja en la organización de la segunda entrega del certamen que cambió el calendario internacional. Bajo la premisa de mantener el formato de 32 equipos, Sudamérica contaría nuevamente con seis plazas, las cuales se repartirán entre los cuatro campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, más los dos mejores ubicados en el ranking Conmebol. A la fecha, el único equipo que tiene su lugar asegurado es Flamengo, tras consagrarse como último campeón, por lo que la disputa por los cinco cupos restantes mantiene en vilo a los clubes del continente.
El sistema de clasificación se rige por el mismo criterio utilizado para la primera edición, donde los equipos acumulan unidades durante la fase de grupos de la Libertadores obteniendo tres puntos por cada victoria, un punto por empate y tres puntos de bonus por cada instancia que logren avanzar de ronda. Al finalizar el ciclo 2025–2028, los dos clubes con mayor puntaje que no hayan sido campeones del torneo continental obtendrán su pasaje directo al Mundial. Es importante recordar que rige la norma de un máximo de dos representantes por país, a menos que se trate de múltiples campeones de una misma nacionalidad.
Con los puntos de la fase de grupos de la edición 2026 ya computados, los cupos por ranking pertenecerían hoy a Palmeiras con 57 unidades y a Liga de Quito con 44 puntos. En cuanto a los representantes de nuestro país, Estudiantes de La Plata se ubica como el mejor argentino con 37 puntos y continúa en competencia para seguir sumando, mientras que Racing Club suma 35 puntos pero ha quedado estancado momentáneamente al no disputar la Libertadores 2026. Más atrás aparecen Vélez con 24, River Plate con 23 y las sorpresas de Independiente Rivadavia y Rosario Central con 13 unidades cada uno, cerrando la lista Platense con 10 puntos junto a Boca Juniors y Lanús que ostentan 9 unidades cada uno.
Así está el Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029
Palmeiras — 57 puntos
Flamengo (clasificado) — 55 puntos
Liga de Quito — 44 puntos
Estudiantes de LP — 37 puntos
Racing — 35 puntos
São Paulo — 25 puntos
Peñarol — 25 puntos
Vélez — 24 puntos
Cerro Porteño — 24 puntos
River Plate — 23 puntos
Universitario — 22 puntos
Independiente del Valle — 21 puntos
Botafogo — 21 puntos
Libertad — 20 puntos
Bolívar — 20 puntos
Nacional — 17 puntos
Atlético Nacional — 17 puntos
Internacional — 17 puntos
Sporting Cristal — 16 puntos
Rosario Central — 13 puntos
Universidad de Chile — 13 puntos
Independiente Rivadavia — 13 puntos
Corinthians — 13 puntos
Barcelona — 13 puntos
Mirassol — 12 puntos
Cruzeiro — 10 puntos
Platense — 10 puntos
Universidad Católica — 10 puntos
Coquimbo — 10 puntos
Deportes Tolima — 10 puntos
Boca Juniors — 9 puntos
Lanús — 9 puntos
Universidad Central Venezuela — 9 puntos
Colo Colo — 8 puntos
Olimpia — 8 puntos
Always Ready — 6 puntos
La Guaira — 6 puntos
Fluminense — 5 puntos
Independiente Santa Fe — 5 puntos
Junior — 4 puntos
Cusco — 4 puntos
Los cuatro clasificados confirmados al Mundial de Clubes 2029
París Saint-Germain (FRA): campeón de la UEFA Champions League 2024/25.
Cruz Azul (MEX): campeón de la Concacaf Champions League 2024/25.
Al-Ahli (ASA): campeón de la AFC Champions League 2024/25.
Pyramids (EGP): campeón de la CAF Champions League 2024/25.
Flamengo (BRA): campeón de la Copa Libertadores 2025