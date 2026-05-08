Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la cantidad total de participantes para la edición de 2029, la FIFA ya trabaja en la organización de la segunda entrega del certamen que cambió el calendario internacional. Bajo la premisa de mantener el formato de 32 equipos, Sudamérica contaría nuevamente con seis plazas, las cuales se repartirán entre los cuatro campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, más los dos mejores ubicados en el ranking Conmebol. A la fecha, el único equipo que tiene su lugar asegurado es Flamengo, tras consagrarse como último campeón, por lo que la disputa por los cinco cupos restantes mantiene en vilo a los clubes del continente.

El sistema de clasificación se rige por el mismo criterio utilizado para la primera edición, donde los equipos acumulan unidades durante la fase de grupos de la Libertadores obteniendo tres puntos por cada victoria, un punto por empate y tres puntos de bonus por cada instancia que logren avanzar de ronda. Al finalizar el ciclo 2025–2028, los dos clubes con mayor puntaje que no hayan sido campeones del torneo continental obtendrán su pasaje directo al Mundial. Es importante recordar que rige la norma de un máximo de dos representantes por país, a menos que se trate de múltiples campeones de una misma nacionalidad.

Con los puntos de la fase de grupos de la edición 2026 ya computados, los cupos por ranking pertenecerían hoy a Palmeiras con 57 unidades y a Liga de Quito con 44 puntos. En cuanto a los representantes de nuestro país, Estudiantes de La Plata se ubica como el mejor argentino con 37 puntos y continúa en competencia para seguir sumando, mientras que Racing Club suma 35 puntos pero ha quedado estancado momentáneamente al no disputar la Libertadores 2026. Más atrás aparecen Vélez con 24, River Plate con 23 y las sorpresas de Independiente Rivadavia y Rosario Central con 13 unidades cada uno, cerrando la lista Platense con 10 puntos junto a Boca Juniors y Lanús que ostentan 9 unidades cada uno.

Así está el Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

Palmeiras — 57 puntos

Flamengo (clasificado) — 55 puntos

Liga de Quito — 44 puntos

Estudiantes de LP — 37 puntos

Racing — 35 puntos

São Paulo — 25 puntos

Peñarol — 25 puntos

Vélez — 24 puntos

Cerro Porteño — 24 puntos

River Plate — 23 puntos

Universitario — 22 puntos

Independiente del Valle — 21 puntos

Botafogo — 21 puntos

Libertad — 20 puntos

Bolívar — 20 puntos

Nacional — 17 puntos

Atlético Nacional — 17 puntos

Internacional — 17 puntos

Sporting Cristal — 16 puntos

Rosario Central — 13 puntos

Universidad de Chile — 13 puntos

Independiente Rivadavia — 13 puntos

Corinthians — 13 puntos

Barcelona — 13 puntos

Mirassol — 12 puntos

Cruzeiro — 10 puntos

Platense — 10 puntos

Universidad Católica — 10 puntos

Coquimbo — 10 puntos

Deportes Tolima — 10 puntos

Boca Juniors — 9 puntos

Lanús — 9 puntos

Universidad Central Venezuela — 9 puntos

Colo Colo — 8 puntos

Olimpia — 8 puntos

Always Ready — 6 puntos

La Guaira — 6 puntos

Fluminense — 5 puntos

Independiente Santa Fe — 5 puntos

Junior — 4 puntos

Cusco — 4 puntos

Los cuatro clasificados confirmados al Mundial de Clubes 2029

París Saint-Germain (FRA): campeón de la UEFA Champions League 2024/25.

Cruz Azul (MEX): campeón de la Concacaf Champions League 2024/25.

Al-Ahli (ASA): campeón de la AFC Champions League 2024/25.

Pyramids (EGP): campeón de la CAF Champions League 2024/25.

Flamengo (BRA): campeón de la Copa Libertadores 2025