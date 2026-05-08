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El Zonal Cuyano vuelve a copar el autódromo "El Zonda" con fuerte presencia sanjuanina
POR REDACCIÓN
Este fin de semana del 9 y 10 de mayo, el automovilismo regional regresa a uno de los escenarios más emblemáticos del país. El autódromo “El Zonda - Eduardo Copello” será nuevamente la sede del Zonal Cuyano, tal como ocurrió el pasado 12 de octubre durante la reapertura del circuito en conjunto con el TC 2000.
En esta oportunidad, se disputará la tercera fecha del calendario y se espera que unos 15 pilotos sanjuaninos salgan a pista. Hasta el momento, hay 12 locales confirmados, aunque la lista definitiva podría incrementarse en las próximas horas.
La actividad del sábado 9 comenzará a las 9 horas con los entrenamientos, seguidos por las clasificaciones al mediodía y las series de la Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano. Por su parte, el domingo 10 se completarían las series de la Clase 1 y, desde las 12 horas, las finales de todas las categorías.
La Asociación de Pilotos de Automóvil de Competición (APAC), club organizador, confirmó los valores de los ingresos válidos para ambos días: entrada general (zona de cerro) cuesta $10.000 y boxes $15.000.
Los sanjuaninos que dan pelea en el campeonato
La legión local llega con grandes expectativas tras los últimos resultados. En la Clase 3, Nicolás Peralta marcha 2° en el certamen, mientras que Facundo Della Motta se ubica 5° tras su victoria en la fecha pasada. Completan los primeros lugares Bautista Mattar (6°) y Oscar Royón (10°).
En la Clase 2, el único representante provincial hasta el momento es Gonzalo Martínez, quien ocupa la 4° posición con 51 unidades.
Finalmente, en la Clase 1 (que cuenta con una fecha menos), Mauricio Martos se posiciona como escolta en el 2° lugar. También figuran en la tabla Eduardo Rached (5°), Emanuel Espósito (6°), Antonio Lichardi (10°) y Santiago Ortega (11°), estos dos últimos tras haber debutado recientemente en el automovilismo de pista.
Cronograma
DÍA SÁBADO 9 DE MAYO
1° entrenamiento
10:00 a 10:20 Clase 2 (20 minutos)
10:25 a 10:45 Clase 3 (20 minutos)
10:50 a 11:10 TC Cuyano (20 minutos)
2° entrenamiento
11:30 a 11:50 Clase 2 (20 minutos)
11:55 a 12:15 Clase 3 (20 minutos)
12:35 a 12:55 TC Cuyano (20 minutos)
Clasificaciones
13:30 a 13:50 Clase 2 (20 minutos)
13:55 a 14:15 Clase 3 (20 minutos)
14:20 a 14:40 TC Cuyano (20 minutos)
Sprint
15:00 a 15:30 Clase 2 (8 vueltas)
15:35 a 15:55 Clase 3 (8 vueltas)
16:00 a 16:20 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 1
16:25 a 16:45 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 2
16:50 a 17:10 Entrenamiento Clase 1
En cuanto a la realización de los SPRINT, se dispone que, hasta un total de 14 autos inscriptos inclusive, se llevará a cabo un único sprint de 8 vueltas. En caso de registrarse 15 autos o más autos inscriptos, se realizarán dos sprint de 6 vueltas cada uno.
DOMINGO 10 DE MAYO
09:50 a 10:05 1° entrenamiento Clase 1
10:30 a 10:45 2° entrenamiento Clase 1
Prueba de tanques llenos
10:50 a 11:05 – Clase 2
11:10 a 11:25 – Clase 3
11:30 a 11:45 – TC Cuyano
Sprint
12:00 Clase 1 (8 vueltas)
Carreras finales
13:00 Clase 2 (15 vueltas o 35 minutos)
13:45 Clase 3 (15 vueltas o 35 minutos)
14:30 TC Cuyano (15 vueltas o 35 minutos)
15:15 Clase 1 (15 vueltas o 35 minutos)
Pilotos sanjuaninos confirmados
Clase 3
1 Facundo Della Motta
53 Nicolás Peralta
77 Fabrizio Benedetti
86 Bautista Mattar
95 Oscar Royón
Clase 2
3 Gonzalo Martínez
Clase 1
4 Mauricio Martos
14 Pablo Pelegrina
21 Maximiliano Juan
23 Emanuel Espósito
50 Antonio Lichardi
58 Nicolás Flores
71 Eduardo Rached
79 Pedro Gómez
81 Santiago Ortega
96 Gonzalo Oropel
TC Cuyano
19 Franco Benedetti
51 Carlos Rojo
Venta de entradas
La entrada general (zona de cerro) tiene un costo de $10.000, y boxes un valor de $15.000, ambas válidas para los dos días del evento, y se pueden adquirir en la puerta del autódromo.