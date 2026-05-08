Este fin de semana del 9 y 10 de mayo, el automovilismo regional regresa a uno de los escenarios más emblemáticos del país. El autódromo “El Zonda - Eduardo Copello” será nuevamente la sede del Zonal Cuyano, tal como ocurrió el pasado 12 de octubre durante la reapertura del circuito en conjunto con el TC 2000.

En esta oportunidad, se disputará la tercera fecha del calendario y se espera que unos 15 pilotos sanjuaninos salgan a pista. Hasta el momento, hay 12 locales confirmados, aunque la lista definitiva podría incrementarse en las próximas horas.

La actividad del sábado 9 comenzará a las 9 horas con los entrenamientos, seguidos por las clasificaciones al mediodía y las series de la Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano. Por su parte, el domingo 10 se completarían las series de la Clase 1 y, desde las 12 horas, las finales de todas las categorías.

La Asociación de Pilotos de Automóvil de Competición (APAC), club organizador, confirmó los valores de los ingresos válidos para ambos días: entrada general (zona de cerro) cuesta $10.000 y boxes $15.000.

Los sanjuaninos que dan pelea en el campeonato

La legión local llega con grandes expectativas tras los últimos resultados. En la Clase 3, Nicolás Peralta marcha 2° en el certamen, mientras que Facundo Della Motta se ubica 5° tras su victoria en la fecha pasada. Completan los primeros lugares Bautista Mattar (6°) y Oscar Royón (10°).

En la Clase 2, el único representante provincial hasta el momento es Gonzalo Martínez, quien ocupa la 4° posición con 51 unidades.

Finalmente, en la Clase 1 (que cuenta con una fecha menos), Mauricio Martos se posiciona como escolta en el 2° lugar. También figuran en la tabla Eduardo Rached (5°), Emanuel Espósito (6°), Antonio Lichardi (10°) y Santiago Ortega (11°), estos dos últimos tras haber debutado recientemente en el automovilismo de pista.

Cronograma

DÍA SÁBADO 9 DE MAYO

1° entrenamiento

10:00 a 10:20 Clase 2 (20 minutos)

10:25 a 10:45 Clase 3 (20 minutos)

10:50 a 11:10 TC Cuyano (20 minutos)

2° entrenamiento

11:30 a 11:50 Clase 2 (20 minutos)

11:55 a 12:15 Clase 3 (20 minutos)

12:35 a 12:55 TC Cuyano (20 minutos)

Clasificaciones

13:30 a 13:50 Clase 2 (20 minutos)

13:55 a 14:15 Clase 3 (20 minutos)

14:20 a 14:40 TC Cuyano (20 minutos)

Sprint

15:00 a 15:30 Clase 2 (8 vueltas)

15:35 a 15:55 Clase 3 (8 vueltas)

16:00 a 16:20 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 1

16:25 a 16:45 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 2

16:50 a 17:10 Entrenamiento Clase 1

En cuanto a la realización de los SPRINT, se dispone que, hasta un total de 14 autos inscriptos inclusive, se llevará a cabo un único sprint de 8 vueltas. En caso de registrarse 15 autos o más autos inscriptos, se realizarán dos sprint de 6 vueltas cada uno.

DOMINGO 10 DE MAYO

09:50 a 10:05 1° entrenamiento Clase 1

10:30 a 10:45 2° entrenamiento Clase 1

Prueba de tanques llenos

10:50 a 11:05 – Clase 2

11:10 a 11:25 – Clase 3

11:30 a 11:45 – TC Cuyano

Sprint

12:00 Clase 1 (8 vueltas)

Carreras finales

13:00 Clase 2 (15 vueltas o 35 minutos)

13:45 Clase 3 (15 vueltas o 35 minutos)

14:30 TC Cuyano (15 vueltas o 35 minutos)

15:15 Clase 1 (15 vueltas o 35 minutos)

Pilotos sanjuaninos confirmados

Clase 3

1 Facundo Della Motta

53 Nicolás Peralta

77 Fabrizio Benedetti

86 Bautista Mattar

95 Oscar Royón

Clase 2

3 Gonzalo Martínez

Clase 1

4 Mauricio Martos

14 Pablo Pelegrina

21 Maximiliano Juan

23 Emanuel Espósito

50 Antonio Lichardi

58 Nicolás Flores

71 Eduardo Rached

79 Pedro Gómez

81 Santiago Ortega

96 Gonzalo Oropel

TC Cuyano

19 Franco Benedetti

51 Carlos Rojo

Venta de entradas

La entrada general (zona de cerro) tiene un costo de $10.000, y boxes un valor de $15.000, ambas válidas para los dos días del evento, y se pueden adquirir en la puerta del autódromo.