Nicolás Cabré contó cómo lo afectó que su hija se fuera a vivir a Turquía

Nicolás Cabré compartió sus sentimientos más profundos sobre el presente de su hija Rufina, quien se encuentra instalada definitivamente en Estambul junto a la China Suárez, Mauro Icardi y sus hermanos Magnolia y Amancio.

Durante una charla en el programa Vuelta y media por Urbana Play, el actor reflexionó sobre lo que significa ser padre en estas circunstancias y admitió que aprendió que "no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos".

Para el artista lo fundamental es el bienestar de la nena de 12 años, asegurando que "Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina". Aunque la distancia física es grande, mantienen un contacto constante a través de la tecnología ya que hablan todo el día.

Cabré reconoció el esfuerzo de su hija al adaptarse a una cultura distinta y señaló que "La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace". También destacó que ella ahora "Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente" al que conocía.

En su relato, el actor se mostró comprensivo con el crecimiento de la joven y el nuevo rol que le toca ocupar a él. Según sus palabras, es necesario "Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Pero todo me ayuda a tratar de ser mejor".

La relación entre ambos sigue siendo muy cercana a pesar de los kilómetros. Cabré recordó un gesto que la adolescente tuvo en enero cuando viajó para reencontrarse con él y compartió la sorpresa con la frase "El regalito que me dejó Rufi en el camarín".