Shakira estrenó Dai Dai el tema oficial para el Mundial 2026

Shakira vuelve a capturar la atención del planeta entero tras su histórica presentación ante dos millones de personas en las playas de Copacabana,. En esta ocasión la cantante colombiana presentó "Dai Dai", la canción oficial que identificará al Mundial 2026. El anuncio se hizo oficial a través de un video grabado en el Estadio Maracaná donde la artista aparece junto al balón "Trionda" que rodará en los campos de juego.

La nueva pieza musical mezcla sonidos caribeños con letras en inglés que resaltan la unión global. El tema inicia con el clásico canto de tribuna "Oe, oe, oe" y cuenta con una coreografía donde participan bailarines con los colores de Argentina, Colombia y Estados Unidos.

En las imágenes promocionales se puede ver a la estrella vestida con camiseta amarilla y pantalón azul en referencia a la selección brasileña mientras domina la pelota oficial del torneo que comenzará el 12 de junio.

Este lanzamiento representa un nuevo capítulo en la relación de la cantante con el fútbol tras el éxito de su recordado "Waka Waka (This Time for Africa)". La intérprete, que en el pasado emocionó al cantar con sus hijos Milan y Sasha Piqué bajo la premisa "Viniste a completar lo que soy", busca ahora volver a unir al mundo con su música.

La producción incluye referencias visuales a balones de los años 2006, 2010 y 2014 para apelar a la nostalgia de los fanáticos. El estreno mundial de la canción completa está programado para el 14 de mayo según confirmó la propia artista en sus plataformas digitales.