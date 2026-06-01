Argentina tiene al plantel completo y arrancó con la primera práctica

La Selección Argentina comienza este lunes su camino en Kansas con la mira puesta en el debut del 11 de junio. El plantel que dirige Lionel Scaloni ya se encuentra instalado en su búnker de Estados Unidos y esta tarde afrontará la primera práctica con los 26 convocados y los futbolistas que se sumaron para los amistosos previos. Aunque la ilusión es total, el cuerpo técnico debe seguir de cerca la situación física de varios protagonistas que arrastran molestias importantes.

Entre los afectados se encuentra Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro en su pierna derecha durante la eliminación de Boca frente a Universidad Católica. Otro caso seguido con atención es el de Dibu Martínez, quien llegó a la concentración con un vendaje tras una fractura en un dedo sufrida antes de la final de la Europa League.

A ellos se suman Nico Paz con una molestia en la rodilla tras un golpe ante Hellas Verona y Cristian Romero junto a Julián Álvarez, quien se lesionó el tobillo contra Arsenal en la Champions League. La lista de bajas temporales se completa con Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, todos afectados por desgarros.

Debido a este panorama, Scaloni reservó a siete futbolistas adicionales como Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía. La logística indica que el equipo viajará este viernes a Texas para jugar el sábado seis contra Honduras en el primer amistoso de preparación.

Luego, el grupo se trasladará a Alabama para medirse con Islandia el martes nueve antes de regresar a Kansas para el inicio oficial del torneo ante Argelia el martes 16 de junio. El calendario de la fase de grupos continuará contra Austria el lunes 22 y cerrará frente a Jordania el sábado 27 de junio. Desde el cuerpo técnico adelantaron que "la idea es estar en Kansas, por lo menos, hasta cuartos de final" en caso de avanzar en la competencia.