El secreto para preparar un sánguche perfecto con muy pocos ingredientes

Para quienes buscan elevar el nivel de sus mediodías, Felicitas Pizarro compartió su método para recrear un emblema de las cafeterías y hoteles de todo el mundo. Este plato se destaca por su combinación simple pero efectiva de texturas y temperaturas, algo que lo vuelve un favorito internacional.

Según la cocinera, para que la experiencia sea única, "el secreto está en lograr un equilibrio entre lo crocante de la panceta, la frescura del tomate y la lechuga, y el pan dorado con manteca".

El proceso comienza con una pechuga de pollo que se lleva a una sartén con aceite de oliva, sal y pimienta. Sobre este paso, la experta "explicó varios trucos para que quede realmente rico" y subrayó que "el pollo debe cocinarse bien fuerte sobre una sartén caliente" para asegurar que el exterior permanezca dorado pero su interior resulte jugoso. En ese mismo recipiente se doran dos fetas de panceta ahumada hasta que alcancen su punto máximo de crocantez.

Para el armado se necesitan cuatro rodajas de pan de molde untadas generosamente con manteca para tostarlas de ese lado hasta que estén doradas. Una vez listas, se inicia el montaje por capas colocando sobre dos de ellas dos fetas de jamón cocido y dos de queso para formar una base caliente.

Luego se suma el pollo fileteado junto con la panceta crocante. En las otras partes se agrega la mayonesa, la lechuga y el tomate fresco antes de cerrar el sándwich y sujetarlo con palillos para mantener su estructura. Para más recetas se puede ingresar al sitio oficial de Cucinare.