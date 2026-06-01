La movida tropical santafesina atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Elías Morel, líder de la banda “El Sabor de la Cumbia”, quien falleció este domingo por la mañana en un trágico accidente ocurrido sobre la autopista Rosario-Santa Fe.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 141,5, cerca de la estación de peaje de Sauce Viejo. Según las primeras informaciones, el músico conducía una combi que impactó violentamente contra la parte trasera de un camión cisterna que circulaba —o se encontraba detenido sobre la banquina, según distintas versiones difundidas por medios locales— en el mismo sentido.

Como consecuencia de la magnitud del choque, Morel sufrió heridas gravísimas y murió en el lugar. Personal policial, equipos de emergencia y peritos trabajaron durante varias horas en la zona para realizar las tareas correspondientes y determinar las causas del hecho.

La noticia fue confirmada horas después del accidente y provocó una inmediata repercusión en el ambiente de la cumbia santafesina, donde Elías Morel era una figura reconocida y muy apreciada por su trayectoria al frente de “El Sabor de la Cumbia”.

A través de redes sociales, amigos, familiares, colegas y seguidores comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de emoción. Muchos destacaron no solo su carrera artística, sino también su compromiso solidario con merenderos y comedores comunitarios de la región.

“Siempre estuviste ayudando con tu granito de arena a los merenderos y comedores”, escribió una persona cercana al músico en uno de los mensajes publicados tras conocerse la noticia. Otros colegas lo definieron como “una persona hermosa” y “un guerrero” que siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban.

Mientras avanza la investigación para esclarecer cómo ocurrió el choque, la muerte de Morel generó una fuerte conmoción en Santa Fe y en el ambiente tropical, donde era considerado uno de los referentes más queridos de la escena local.