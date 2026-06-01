El Gobierno de San Juan enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para obtener autorización legislativa que le permita acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares destinados a obras de infraestructura. La iniciativa contempla distintas alternativas, entre ellas la emisión de bonos en mercados internacionales o locales, así como la posibilidad de contraer préstamos con entidades financieras nacionales o extranjeras.

La medida fue presentada por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Economía provincial, Roberto Gutiérrez, quienes vincularon la propuesta con la necesidad de sostener la inversión pública en un escenario en el que las provincias deben asumir un papel más activo en la búsqueda de recursos para infraestructura.

"Vamos a pedirle a la Cámara de Diputados la autorización para salir a buscar los mejores financiamientos que nos permitan hacer obras en San Juan para crecer", sostuvo Orrego durante la presentación.

Hasta USD 600 millones para infraestructura

Según explicó Gutiérrez, el proyecto no implica una toma inmediata de deuda, sino la autorización para que la provincia pueda buscar financiamiento en las condiciones más convenientes que ofrezca el mercado.

"Se está pidiendo autorización para hasta 600 millones de dólares", precisó el funcionario, quien remarcó que los fondos tendrán un destino específico y exclusivo: la ejecución de obras de infraestructura.

La iniciativa prevé cuatro alternativas de financiamiento: la colocación de bonos en mercados internacionales, la emisión de títulos en el mercado local, la contratación de préstamos con bancos nacionales o la obtención de créditos de entidades financieras internacionales.

De acuerdo con el ministro, la elección de una u otra herramienta dependerá de las condiciones financieras vigentes al momento de concretar la operación. "La tasa de interés y los plazos de amortización tienen que ver con las condiciones del mercado al momento en que se produce la emisión y colocación", explicó.

El impacto de la baja del riesgo país

Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo provincial es el contexto financiero que atraviesa la Argentina. Tanto Orrego como Gutiérrez señalaron que la reducción del riesgo país y la expectativa de una reapertura de los mercados internacionales generan una oportunidad para acceder a financiamiento en condiciones más favorables.

"Mientras más bajo sea el riesgo país, más bajo va a ser el interés", afirmó el ministro. En ese sentido, explicó que una reducción en el costo financiero permite destinar una mayor proporción de los recursos a la ejecución de obras y no al pago de intereses.

El funcionario destacó además que varias provincias ya lograron acceder al crédito internacional en los últimos meses, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba.

Viviendas, rutas y obras para acompañar el crecimiento minero

El Gobierno provincial justificó la búsqueda de financiamiento en la necesidad de anticiparse al crecimiento económico proyectado para los próximos años, especialmente a partir de la expansión de la actividad minera.

"San Juan no debe esperar a que el crecimiento ocurra para recién entonces empezar a ver cómo responder esas demandas", sostuvo Orrego.

Entre las obras previstas figuran mejoras en rutas provinciales y nacionales, infraestructura vial para acompañar el desarrollo productivo, ampliación de redes eléctricas, obras de saneamiento cloacal, sistemas de agua potable y proyectos hídricos vinculados al riego agrícola.

La construcción de viviendas aparece como uno de los principales ejes del programa. El gobernador anunció que parte de los recursos se destinarán a la construcción de más de 30 barrios y al otorgamiento de mil créditos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para que familias sanjuaninas puedan construir mediante operatorias individuales.

"Esto es, en el corto plazo, crear más puestos de trabajo, que la construcción tenga más actividad y que haya más viviendas para la demanda que va a tener San Juan", señaló.

Empleo y actividad económica

Desde el Ejecutivo sostienen que la inversión en infraestructura tendrá un impacto directo sobre la generación de empleo, especialmente en la construcción, uno de los sectores más afectados por la paralización de la obra pública nacional.

El plan incluye obras viales, habitacionales, energéticas, sanitarias e hídricas consideradas estratégicas para acompañar el desarrollo de la minería y mejorar la competitividad de la provincia.

Gutiérrez aseguró que San Juan cuenta con una situación fiscal sólida para afrontar un eventual endeudamiento. "La provincia actualmente tiene la suficiente solvencia fiscal y está parada sólidamente para poder afrontar estos compromisos", afirmó.

Además, indicó que la sostenibilidad futura de los pagos estará vinculada al crecimiento económico esperado. Aunque aclaró que las regalías mineras todavía no pueden ser utilizadas como garantía directa porque corresponden a proyectos que aún no están en producción, remarcó que el desarrollo del sector constituye uno de los factores que respaldan la capacidad de pago provincial.

Con el envío del proyecto a la Legislatura, el Gobierno buscará obtener la autorización necesaria para acceder a nuevas fuentes de financiamiento y avanzar en un plan de infraestructura que considera fundamental para acompañar el crecimiento económico y poblacional previsto para San Juan durante la próxima década.