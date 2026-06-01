Un auto y una camioneta chocaron en una transitada esquina de Capital

El inicio de la semana se vio alterado por un fuerte incidente vial en una zona muy concurrida de Capital. Durante las primeras horas de este lunes primero de junio de 2026, la intersección de avenida Leandro N. Alem y calle Brasil se convirtió en el escenario de una colisión que involucró a una camioneta Renault y un automóvil Ford.

Según los datos recabados en el lugar, la camioneta se desplazaba en sentido Oeste a Este por calle Brasil, mientras que el vehículo menor circulaba de Norte a Sur por la avenida Alem. Por motivos que los peritos todavía intentan establecer, ambos rodados ingresaron al cruce al mismo tiempo y se produjo un impacto seco que desvió al Ford de su camino, provocando daños materiales muy importantes en su estructura.

A los pocos minutos, arribó una ambulancia del servicio de emergencias 107 para brindar asistencia. Los profesionales médicos atendieron a la mujer que manejaba el automóvil, quien se encontraba visiblemente afectada por la situación. En ese contexto, "la mujer manifestó sufrir dolor de cabeza tras el impacto", lo que motivó una revisión más detallada en el sitio. Tras ser evaluada minuciosamente, se determinó que no era necesario su traslado al Hospital Rawson.

El siniestro generó complicaciones y demoras en la circulación habitual de la zona mientras el personal especializado realizaba las tareas de rigor. Una de las hipótesis principales que manejan los investigadores es una posible reducción de la visibilidad en dicha esquina.

Se sospecha que los vehículos estacionados sobre la mano Oeste de avenida Alem podrían haber dificultado la visión de quienes intentaban cruzar desde la calle de sentido único. Actualmente, las actuaciones siguen activas para determinar las responsabilidades y terminar de esclarecer cómo ocurrió el choque.