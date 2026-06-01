El cuerpo de Agostina Vega habría sido trasladado en tres conservadoras

La comunidad sigue conmovida por el destino de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuya vida fue truncada de forma trágica. La investigación dio pasos fundamentales al identificar cómo Claudio Barrelier, el único detenido, habría movilizado el cuerpo de la menor en un Ford Ka negro. Las cámaras de seguridad fueron el ojo que permitió ver el trayecto hacia un descampado en las afueras de Córdoba.

El traslado se habría realizado de una forma específica, usando tres recipientes distintos. Según las pruebas, dos conservadoras pequeñas viajaron en el asiento de atrás, mientras un bulto más grande ocupaba el lugar del acompañante. Sobre estos hallazgos, "los investigadores consideran que estos movimientos resultaron clave para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido".

La búsqueda no se detuvo en el primer predio cerca de las chancherías. Gracias al olfato de canes especializados, se detectaron más restos semienterrados a unos 200 metros del punto inicial.

Una perra de rastreo fue fundamental para hallar más pistas cerca de una acequia. En medio del dolor, Gabriel Vega reconoció a su hija por sus pertenencias y una marca de nacimiento. Barrelier, quien ya tenía antecedentes penales, enfrenta ahora una situación judicial cada vez más pesada.