Cómo llegan al debut del Mundial los nueve lesionados de Argentina

La Selección Argentina ya se encuentra en su búnker de Kansas City para defender su corona mundial, aunque el clima interno está marcado por la preocupación médica. A pesar de los éxitos recientes, existe una percepción clara de que "la Selección Argentina no llega en su mejor momento a este Mundial 2026" debido a la gran cantidad de futbolistas afectados. Esta situación se describe como una "mentira incómoda" que el cuerpo técnico deberá gestionar con extrema cautela durante los próximos días.

Lionel Scaloni fue contundente al manifestar que "necesita a todos sus jugadores al cien por ciento: físico, futbolístico y mental". Por este motivo, los 26 convocados son evaluados minuciosamente.

El capitán Lionel Messi llegó con una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda que lo pone en duda para los partidos ante Honduras e Islandia, aunque su presencia ante Argelia el 16 de junio no correría peligro.

Uno de los casos que más alerta genera es el de Emiliano Martínez, quien padece una pequeña fractura en un dedo de su mano izquierda y se entrena con un vendaje. El arquero hará reposo y probablemente reaparezca recién en el estreno mundialista.

En la defensa, Cristian Romero trabaja a contrarreloj por una lesión en su rodilla, mientras que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina lidian con desgarros sufridos hace 15 días. Si Montiel no evoluciona bien, Agustín Giay o Nicolás Capaldo podrían ocupar su lugar.

El mediocampo y el ataque también presentan desafíos. Leandro Paredes acarrea una contractura fuerte, descartando los rumores de un desgarro. Por su parte, Julián Álvarez y Nicolás Paz parecen haber superado sus molestias en el tobillo y la rodilla respectivamente.

Thiago Almada solo presenta una sobrecarga y se estima que estará al 100 por ciento para el inicio del torneo. Ante este panorama, siete futbolistas adicionales y el joven Ignacio Ovando se sumaron al grupo para colaborar en las prácticas y estar listos ante cualquier eventualidad.